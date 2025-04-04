「路人阿伯」報案司機盜290萬 南市警數月後愕然：難怪小偷抖成這樣

賈姓司機盜走洪乾峰290萬元現金落跑，警方初未察覺被害人身分。數月後協助偵辦槍案，才愕然發現報案人竟是太陽聯盟大哥「乾峰」洪乾峰。（記者王捷攝）

2025/04/04 06:14

〔記者王捷／台南報導〕2023年底，「路人阿伯」到警二分局報案稱，他車上放500多萬，被賈姓司機偷了290萬，賈男落網後嚇到手抖還錢。事隔數月支援友軍辦案，二分局才驚覺「阿伯」是已故太陽聯盟精神領袖吳桐潭的義子「乾峰」洪乾峰，最後台南地法院判賈男業務侵占判6個月，警方回憶稱，難怪賈男這麼抖，看來不是怕警察。

警方指出，這件侵占案後，一直到北部友軍傳來訊息，要偵辦洪乾峰涉嫌槍砲案，才知道洪在太陽聯盟是有頭有臉的人物，雖然事後發現洪常出沒在台南，但他藏得很深，從未被台南警方掌握，甚至當時洪來報案，印象中他穿件汗衫、深色長褲，知道洪丟了快300萬，警員還唸他怎麼會把這麼多錢放車上。

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據了解，賈男是朋友介紹給洪乾峰的司機，不曉得跟洪多久。2023年底，洪乾峰帶了570萬多元現金到台南，其中10萬元隨身攜帶，剩下的560萬放車上，下車吃牛肉鍋前，他還提醒賈男，車上有錢不可以亂停車，但吃完牛肉鍋卻找不到賈男，原來賈男停好車後，就帶著車鑰匙還有290萬消失。

警方接獲洪乾峰報案，沿途調閱監視器，先找到安平區的一間旅館，但賈男疑似知道黑白兩道都在找，先在安平開了房間後，又換了幾輛計程車躲到郊區的旅館，企圖拖延警方偵辦的腳步，但正當他打算找人接應時，警方就找上他，他被帶回分局後，聽到洪乾峰報案找他、嚇到手抖，馬上交出290萬與車鑰匙。

台南地院認為，賈男是洪的司機，雖工作是開車，不會管到財務，不過洪男當日有特別囑咐，這是屬於臨時附隨業務範疇，所以符合業務侵占要件。賈男曾有傷害等前科，5年內再犯罪是累犯，但檢方未請求加重，法院考量他之前的犯罪與這次罪質不同，財物交還給洪，所以未重判，判6個月徒刑。

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