少年車手騙走807萬餘元金條、現金 法院判母親須連帶賠償

被害人購買金條，把近4公斤的金條交給金少，全都遭詐、有去無回，示意圖。（資料照）

2025/04/04 00:01

〔記者王俊忠／台南報導〕未滿18歲的金姓少年，加入詐團當面交車手，1名男子被金少與同夥騙走近4公斤重的金條與現金共值807萬餘元。男子提告向金少與其母親求償，台南地院判金少與其母須連帶賠償這筆錢給被害人。

受害男子控訴，詐騙集團跟他聯絡騙說，他涉嫌詐欺案，須由檢察官監管財產，他信以為真、聽從假檢察官指示，將名下所有存款匯出、並向台灣銀行購入金條。2023年5月間有2次，金姓少年持偽造的台北地檢署監管科收據，到他位於台南市的住處出示收據。

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金少先後向他收取1公斤重的金條3條、250公克重的金條3條及1條100公克重的金條，金少得手後上交詐團；金少也把另張假收據交給另名不詳車手，對方也於2023年6月1日向男子收取56萬元現金。之後，男子察覺遭詐騙，報警追查出金少是收贓的面交車手，因其母是金少的法定代理人，主張金母須負連帶賠償責任。

法官根據受害男遭騙走共重3850公克的金條，以當時的台銀黃金牌價換算，合計值751萬餘元；加上男子也被騙走的56萬元現金，合計約是807萬餘元。

南院法官查指，金姓少年從事面交車手工作時是限制行為能力人，金母是金少的法定代理人，金母未舉證證明其監督兒子並未疏懈、或是即使有相當監督，仍不免產生損害，因此，受害男子主張金母應負連帶賠償責任，於法有據，可上訴。

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