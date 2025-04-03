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    桃園警匪追逐撞進加油站！車內起獲大量毒品 男女尿檢驗出海洛因

    白色轎車（紅框處）失控衝進加油站後，駕駛黃女與乘客榮男下車逃逸，最後被警方抓住。（記者黃政嘉翻攝）

    白色轎車（紅框處）失控衝進加油站後，駕駛黃女與乘客榮男下車逃逸，最後被警方抓住。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/04/03 23:37

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區今天下午發生警匪追逐至少20公里，一輛懸掛失竊車牌行駛的白色轎車，駕駛為43歲黃姓女子，以及乘客45歲榮姓男子，疑因載大量毒品而心虛，不願配合警方攔查後高速逃逸，還多次衝撞警車。警方朝嫌犯車輛輪胎開8槍，嫌犯仍駕車逃逸，最後在大昌路一段處失控撞上小黃，隨後衝進加油站，2嫌犯下車逃跑，警方追逐10公尺後，才在大昌路一帶2處，分別制伏嫌犯，2嫌驗尿均驗出1至3級毒品，因拒絕夜訊，警方明天將再訊問，擬依毒品、竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌方向偵辦。

    據了解，警方在車內起獲1級毒品海洛因、2級毒品安非他命及依托咪酯等大量毒品，另起獲1把匕首，2嫌驗尿則驗出1至3級毒品，包括海洛因、依托咪酯與甲基安非他命。

    警方清查，犯嫌2人均未受傷，員警則3人受傷，3人皆送國軍桃園總醫院治療，無生命危險；被嫌犯車輛波及撞進加油站警車的駕駛陳姓員警，因右手骨折，待接受醫院手術，蔡姓、羅姓員警，因嫌犯在聖亭路口衝撞警車時，嘗試破窗阻止嫌犯時，造成手部受傷，2員警在醫院包紮手部後，已自行返家。

    龍潭警分局指出，警方下午3點許，在梅龍路執行雷霆除暴勤務時，發現1輛自小客車懸掛失竊車牌行駛，警方示意停車，駕駛不願配合，反而高速逃逸，警方立即呼叫攔截圍捕。

    據了解，2嫌犯高速逃逸，先上龍潭交流道後，下高原交流道後，展開市區追逐，犯嫌在聖亭路與仁愛路口多次衝撞攔檢警車，警方為避免民眾波及，朝嫌犯駕駛的轎車輪胎開8槍，但嫌犯仍沿路逃逸，轎車因失控衝進加油站，警方最後在大昌路二段一帶2處，分別制伏嫌犯。

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    警方在車內起獲1級毒品海洛因、2級毒品安非他命及依托咪酯等大量毒品。（記者黃政嘉翻攝）

    警方在車內起獲1級毒品海洛因、2級毒品安非他命及依托咪酯等大量毒品。（記者黃政嘉翻攝）

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