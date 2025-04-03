鶯歌縱火母女亡 黃嫌胞兄：精障弟長年遭妻刻薄對待

新北市鶯歌傳出因黃姓屋主縱火燒死妻女悲劇，黃嫌胞兄今到殯儀館相驗，透露胞弟長年遭弟媳刻薄以對。（記者吳仁捷攝）

2025/04/03 19:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北檢警偵辦鶯歌區黃男涉嫌縱火燒死妻女命案，今在新北市殯儀館相驗，原外傳由黃嫌兒子相驗指認，改由黃嫌胞兄出面；黃嫌胞兄到場時，不發一語，但離去時透露，比較心疼弟弟，因弟媳長年刻薄對待中度精障的弟弟，姪女也沒教養，但面對家族老屋遭燒毀，仍感到無奈又無力。

新北市鶯歌區福隆一街一處公寓2日下午12時44分獲報火災，傳出58歲張姓婦人及25歲女兒葬身火窟。檢警事後查出59歲、領有中度精障手冊的黃姓屋主，案發後逃出起火戶，還在旁圍觀，相當反常，拘提到案在他身上起出四個打火機、外套也燒熔，追問下，黃嫌承認因向妻子要200元被拒，遭罵「沒路用」，在二樓燒塑膠袋，未料引發火勢，燒死妻女。

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檢警今天相驗，釐清葬身火窟的張婦及女兒死因，因兩人嚴重碳化，陳屍三樓通往二樓樓梯間，初判吸入高溫火煙嗆傷窒息、伴隨高溫燒灼致死；由於母女屍體嚴重碳化，仍待採集相關親屬DNA，比對確認身分。

黃嫌胞兄相驗後，面對媒體追問透露，比較心疼小弟的，直呼不同情兩母女。他說，弟媳長年對弟弟很刻薄，姪女有樣學樣，跟媽媽一樣，對父親也毫無教養；他透露，弟弟一家住在祖父留下的老家，相當於家族起家厝，面對有感情的老家被弟弟燒毀，雖然心疼，卻也倍感無奈。

黃嫌胞兄透露，弟弟因精障沒有工作，家族把老家給弟弟一家居住，仰賴補助、出租騎樓空地維生，因弟媳掌管家中經濟，當弟弟要用錢錢，還要向弟媳拿錢，但弟媳卻常擺臉色不給錢、不煮飯，讓弟弟常挨餓；就連姪女看見母親欺壓父親，也對跟著罵父親、男方長輩，並不同情她們遭縱火奪命，只是也不知道如何收拾爛攤子。

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