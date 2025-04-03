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    首頁　>　社會

    桃園警匪追逐衝撞加油站 誇張畫面曝光

    桃園龍潭下午發生警匪追逐，懸掛失竊車牌的白色轎車，不配合攔查而高速逃逸，輪胎中了8槍，最終衝進加油站，車頭全毀。（記者黃政嘉翻攝）

    桃園龍潭下午發生警匪追逐，懸掛失竊車牌的白色轎車，不配合攔查而高速逃逸，輪胎中了8槍，最終衝進加油站，車頭全毀。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/04/03 19:23

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區今天下午發生警匪追逐，一輛懸掛失竊車牌行駛的白色轎車，因不願配合警方攔查而高速逃逸，還多次衝撞警車，警方朝嫌犯輪胎開8槍，過程中駕駛衝撞警車，再衝進加油站。警方最後在大昌路二段制伏嫌犯，車內並起獲毒品，警方初步清查，犯嫌二人均未受傷，員警則3人受傷，皆送國軍桃園總醫院治療，無生命危險。

    警朝輪胎開8槍

    龍潭警分局指出，警方下午3點許，在梅龍路執行雷霆除暴勤務時，發現一輛自小客車懸掛失竊車牌行駛，警方示意停車，駕駛不願配合，反而高速逃逸，警方立即呼叫攔截圍捕，陳姓員警右手骨折，蔡姓、羅姓員警則因破窗時，造成手部受傷。

    據了解，駕駛白色轎車的為年約71歲黃姓婦人，另載約69歲榮姓男子，黃嫌開車衝撞警車衝進加油站時，還撞上站內洗車的大卡車，黃嫌當場被警方制伏，榮男則下車逃跑10公尺，最後被警方抓住。

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    黃嫌開車衝撞警車衝進加油站，當場被警方制伏；榮男則下車逃跑10公尺，最後被警方抓住。 （記者黃政嘉翻攝）

    黃嫌開車衝撞警車衝進加油站，當場被警方制伏；榮男則下車逃跑10公尺，最後被警方抓住。 （記者黃政嘉翻攝）

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