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    賓士CLA250停北濱飄臭味 警、消破窗驚見男子陳屍後座

    謝男將車停放在現場約兩週，直到車內飄出屍臭味才被發現。（民眾提供）

    謝男將車停放在現場約兩週，直到車內飄出屍臭味才被發現。（民眾提供）

    2025/04/03 19:04

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局今日中午接獲民眾報案，北部濱海公路53公里處，有一輛白色賓士車飄出臭味。警、消人員抵達發現，受到隔熱紙影響，隱約看到後座有人，但無法查看細部狀況，決定破窗救人。未料，車窗打破後，飄出濃濃屍臭味，驚見一名男子陳屍車內，死亡原因待釐清。

    基隆市警察局第四分局接獲通報後，隨即派員趕往現場，只見一輛白色賓士CLA250停在路邊停車格，看起來停了好一段時間，靠近一聞發現有屍臭味，但因車窗貼的隔熱紙無法看到內部情形，最終與趕來的救護人員敲破車窗。

    沒想到車窗一敲破，飛出許多蚊蟲，且屍臭味變得更加濃厚，赫見一名男子陳屍在後座，死亡多時。

    警方初步調查，死者為53歲謝姓車主家住台北市，兩週前被通報失蹤，而該車也停放在現場約兩週的時間，時間相符。

    據悉，謝男失聯前曾與朋友聯繫，期間朋友都沒有再收到他的訊息，而車內的副駕駛座，也發現一個盆子，初步排除有外力介入及他殺可能。鑑識人員已採證完畢，並報請基隆地檢署相驗，釐清謝男死因。

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    警、消破窗救人，謝男已死亡多時。（民眾提供）

    警、消破窗救人，謝男已死亡多時。（民眾提供）

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