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    首頁　>　社會

    男撿到包包先衝回家拉肚子 法院認證「不太急」判竊盜

    台南地院調閱監視器發現欒男邊抽菸邊翻包，行為從容，與說法不符，依竊盜罪判罰金3萬元，緩刑2年。（資料照）

    台南地院調閱監視器發現欒男邊抽菸邊翻包，行為從容，與說法不符，依竊盜罪判罰金3萬元，緩刑2年。（資料照）

    2025/04/03 21:18

    〔記者王捷／台南報導〕欒姓男子拿走岳姓男子放在機車上的手提袋，隔了一小時才交到派出所，岳男指控皮包內的6000元不見提告竊盜，欒男則辯稱肚子痛先回家上廁所。台南地方法院法官從監視器畫面發現，欒男當時邊抽菸邊翻岳男手提袋，感覺沒很急，判處罰金3萬元，可易服勞役30天，緩刑2年。

    欒男去年11月間凌晨走在路上看見有提袋放在機車上取走，袋內有現金6500元及身分證、健保卡、提款卡與駕照等物。欒男未立即報警，先騎車回永康住處，約一小時後才將袋子送到警五分局實踐派出所。

    欒男辯稱，身體不適急於上廁所，才未即時處理。但法官根據現場監視器畫面指出，欒男當時站在機車旁觀望後取走手提袋，站在路邊查看內容物，行動不慌不忙，嘴裡還叼著菸，並未展現任何急迫，這樣的行為明顯與其辯稱「急著上廁所」的說詞不符，難以採信。

    審理期間，欒男最終坦承犯行，與岳男達成調解，完成全額賠償。岳男當庭表達原諒，並不反對給予緩刑。法院考量欒男是初犯、犯後態度尚可，並未再犯紀錄，認為不執行宣告刑有助其悔改，判處罰金3萬元、緩刑2年。

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