鶯歌男屋主涉縱火燒死妻女 檢方聲請羈押禁見

新北市警三峽分局將涉嫌縱火燒死妻女的黃嫌移送法辦。（資料照）

2025/04/03 18:22

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市鶯歌區昨日一場大火，奪走母女二人性命。警方調查發現，黃姓屋主有縱火之嫌，將他帶回。黃男昨一度承認在房內燒雜物，今日卻改稱，不知為何起火。警方仍依公共危險及殺人罪嫌，將黃男移送新北地檢署。檢察官認定黃男涉犯縱火、殺人罪，且有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北市消防局昨日中午12時44分接獲民眾報案指出，位於鶯歌區福隆一街一處民宅有大量火煙冒出。消防局立刻派員前往現場搶救，抵達時方知屋內仍有一對母女受困，趕緊佈線射水，進行搶救。

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卻因火勢過猛，消防隊員進入火場時，在2樓樓梯間發現兩具焦屍，分別為58歲張姓婦人及其25歲黃姓女兒。另一名59歲黃姓屋主則於火警發生前離開現場，且在附近徘徊，被警方帶回派出所協助釐清起火原因。

未料，黃男竟稱案發第一時間，曾在房間內持打火機燒塑膠等雜物，但今日又改口說，火災是在他離開時才失火，說詞反覆，但他身上卻找出4個打火機，衣服上也有燒破洞的情形。

據悉，黃男領有身心障礙手冊，精神狀況並不穩定，疑因向妻子討要幾百塊遭拒後，才會縱火洩憤，沒想到釀成大禍，才改口否認。

新北地檢署檢察官昨日晚間核發拘票，請拘提黃男到案，警詢後則於今天中午移送新北地檢署複訊。

檢察官訊問後，認定黃男涉犯刑法第173條放火、第271條殺人等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

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