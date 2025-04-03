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    控兄弟「孫子兵法」騙遺產 法官駁：這不是詐欺 這是「特留分」

    二哥、四弟控三弟用「孫子兵法」騙遺產，法院認定其主張的是合法的特留分扣減權，非詐欺，原告敗訴。孫子兵法示意圖。（資料照）

    二哥、四弟控三弟用「孫子兵法」騙遺產，法院認定其主張的是合法的特留分扣減權，非詐欺，原告敗訴。孫子兵法示意圖。（資料照）

    2025/04/03 18:54

    〔記者王捷／台南報導〕二哥、四弟告大哥、三弟與大姊的兒子，反悔父親遺囑分配協議，指控以天才自居的三弟用「孫子兵法」騙走遺產。台南地方法院認為，遺囑固然有效，但不得少於民法規定的「特留分」，且詐欺並無具體證據，所以駁回告訴。

    特留分是民法1223條的規定，是保障繼承人的最低繼承份額，即使遺囑將財產全數給他人，仍不得剝奪「特留分權利人」依法應得的遺產，舉例來說，父母留給子女的特留分，是應繼承遺產的一半，所以每位子女至少可平均獲得父母遺產總額的一半，如果遭侵害，子女可依法主張「扣減權」，要求追回不足額度，使遺產分配符合法定保障。

    這件判決中，二哥與四弟指控三弟詐欺，在父親生前兄弟姊妹都知道遺囑怎麼分配，也在分割協議上簽字表達同意，但父親過世、遺產登記完成後，三弟卻反悔主張「特留分被侵害」。

    在詐騙證據上，二哥與四弟拿出三弟曾說過的話佐證，三弟要他們千萬不要忘了，有位天才繼承人，30歲就在美國拿到博士、37歲升等教授，而且還熟悉孫子兵法，這位繼承人在4年前的母親遺產繼承中，略施兵法便讓他們節節敗退，而三弟就是「天才繼承人」。

    但是，法院調查發現，父親留下的遺產，特留分是5位兄弟姐妹各可平均獲得127萬多，但是大哥、三弟、大姊之子三人，每人僅分得約100萬，明顯低於其特留分，而二哥、四弟從土地與遺產換算大約獲得380幾萬，因此認定三弟主張「扣減權」有理由。

    雖然二哥、四弟曾說三弟運用了「孫子兵法」，但法院認為，這說法無法證明三弟有詐欺故意，三弟、大哥與大姊之子主張特留分遭侵害，是合法行為，不是詐騙，加上原告依民法規定，提出整體遺產分割的計畫，所以駁回兩兄弟的告訴。

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