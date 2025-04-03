18歲新竹少婦無套激戰13歲逃家少男 法官仍酌情減刑

18歲少婦無套激戰13歲逃家少男。（情境照）

2025/04/03 17:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕剛滿18歲且育有一女的新竹陳姓女子，得知剛滿13歲的少男網友離家出走，竟將少男載往旅店無套激戰，新竹地院依對於未滿14歲男子為性交罪，處有期徒刑1年8月。

法官調查，年僅18歲8個月已育有一女的陳女，與13歲3個月的少男為網友關係，少男前因與家人相處不睦，要求陳女將其帶離住處，陳女遂於112年11月14日晚間11時許，騎機車搭載少男自桃園市新屋區前往新竹市，投宿於新竹火車站前一家旅店。

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陳女明知少男未滿14歲，竟在旅店房間內，未違反少男意願，先碰觸陰莖並戴上保險套後，性交直到少男射精；事後少男未戴保險套，二人再次發生性行為直直到少男射精。

事後少男經失蹤通報協尋，經警尋獲並由校方老師告知家屬上情，警方獲報循線追查到陳女，始悉上情。

法官認為，陳女行為手段並未違反少男意願，更無採取強暴、脅迫或利誘之舉，其行止尚未見有何特別惡性或反社會性，其犯罪情節並非屬最嚴重情節，並斟酌被告犯後確已坦承犯行，亦表達有意願以一定金額與告訴人和解，惟因告訴人於調解時未到場、審理時亦未到庭而未能成立，顯見被告尚有悔意。

刑法第227條規定，對於未滿14歲男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。法官認為陳女因一時陷於失慮而觸犯本案重罪，事後認錯且坦承，衡其犯罪情狀在客觀上顯非不可憫恕，縱使量處法定最低度刑仍嫌過重，實屬情輕法重，因此法官決定酌量減輕其刑。

法官審酌陳女明知少男未滿14歲，正處於身心與人格發展重要階段，就兩性關係仍處於懵懂狀態，竟與少男性交，所為實屬不該；惟考量犯後坦承犯行，亦表達有意願以一定金額和解，因故未能成立，犯後態度尚稱良好，最後依對於未滿14歲男子性交罪判刑1年8月。

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