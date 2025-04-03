台中超商店員掃QR Code 助警抓到堂兄弟檔車手

超商店員掃描「QR Code」報警，幫警察抓到兩名詐欺車手。（記者張瑞楨翻攝）

2025/04/03 17:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局育才派出所製作反詐標語與「QR Code」，張貼於轄區超商ATM顯眼處，上月26日一位超商店員，見疑似車手在ATM旁觀望，立刻掃描「QR Code」通報警方，警察不但抓到負責領錢的車手，還一併抓到監控把風的車手頭（或稱監控手），發現兩人是堂兄弟，依加重詐欺取財罪法辦，警方今天（3日）頒獎感謝這位店員。

中市五分局指出，警方印製「QR Code」，只要掃描就能直撥電話聯繫警方，警方還希望掃描「QR Code」通報時，能一併提供詐欺車手穿著特徵、行為模式等資訊，鼓勵民眾發現可疑車手，即刻掃描QR Code直撥派出所電話通報，可獲得獎金5000元。

請繼續往下閱讀...

調查指出，育才派出所值班員警上月26日中午11時許，接獲超商店員以「QR Code」掃碼通報，發現疑似詐騙車手，在超商內ATM（自動提款機）徘徊提領現金，員警立即調派人員搜尋，發現符合特徵的車手，正在提款機前操作忙著領錢，另一名男子則在附近東張西望，疑為把風者，警方當場逮捕二人。

警方詫異發現，這兩名鍾姓車手竟是堂兄弟，因缺錢花用便「相揪」（台語）一起加入詐團，由哥哥（19歲）負責把風，弟弟（18歲）負責領錢，不料，第一天「上工」就被當場逮捕，現場查扣13萬5000元、工作機4支、金融卡1張、存摺3本、黑莓卡6張等證物，全案依詐欺罪嫌移送中檢偵辦中。

超商店員（圖中）通報警察抓到車手，中市警局第五分局頒獎表揚。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法