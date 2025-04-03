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    高雄休假警掃墓巧遇車手 佯裝居民趁提款逮人

    陳嫌（中）領完錢準備離去，警方現身逮人。（民眾提供）

    陳嫌（中）領完錢準備離去，警方現身逮人。（民眾提供）

    2025/04/03 17:32

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營分局偵辦刑案意外逮獲林姓車手，查出還有一名同夥陳嫌，博愛派出所巡佐黃俊二2日休假返鄉掃墓，竟與騎機車的陳嫌不期而遇，黃員佯裝成居民監控，同時通報支援警力，隨後將正在提款的陳嫌逮個正著。

    博愛四路派出所員警3月31日上午10時許在轄區偵辦刑案時，發現32歲林男在ATM前四處張望，且不斷提領現金，立即上前盤查，在其身上查扣提款卡兩張、工作手機2支及贓款17萬8千元等證物，當場將其逮捕。

    員警陪同林男將所承租的作案機車歸還車行時，老闆告知林男承租兩部機車，且另一部機車仍在使用中，員警擴大調閱監視器追查，發現另部機車已騎往屏東市。

    黃員2日下午利用休假期間與家人回鄉掃墓，在屏東市永福路上與另部犯案機車及32歲陳嫌不期而遇，便載著老婆佯裝在地居民掌握該車動態，同時通知支援警力到場。正巧陳嫌進入銀行操作提款機，員警見時機成熟上前盤查，在其身上查扣提款卡兩張及贓款1萬5千元等證物，當場予以逮捕。

    左營分局表示，2名車手已依刑法詐欺、洗錢防制條例等罪嫌，分別移請橋頭地方檢察署偵辦。

    左營分局分局長謝承甫強調法律沒有假期，尤其警政署正推出「百斬計劃」，鼓勵民眾檢舉車手，任何提供訊息、情資，經警方拘提或逮捕到案，都可能獲新台幣5萬元檢舉獎金。

    警方起出現金、提款卡及手機等證物。（民眾提供）

    警方起出現金、提款卡及手機等證物。（民眾提供）

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