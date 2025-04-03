老公到中國打拚賺錢 老婆找男同事「一夜情」還拍不雅照露餡

林女趁丈夫到中國工作，找男同事一夜情，還拍攝不雅照。示意圖。（資料照）

2025/04/03 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子到中國打拚賺錢養家，林姓髮妻卻找男同事「一夜情」，還拍攝床上不雅照，黃男回台驚見妻子手機珍藏性愛照，他原本原諒林女，不料林女卻要求離婚，黃男怒告林女與男同事索賠80萬元，台中地院認為男同事不知林女已婚，不用賠償，林女侵害丈夫配偶權屬實，判賠償20萬元。

黃男向台中地院提起民事訴訟，他指自己與林女結婚且育有子女，2022年5月他到中國工作賺錢，同年7月返台時，無意間於妻子林女手機內，發現竟有妻子與包姓男子（男同事）性行為的照片，林女乞求原諒，保證不再犯，他念及自己隻身在中國，子女年紀尚小，沒有對妻子有任何法律追訴。

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不過之後黃男指控，他到中國工作，林女卻肆意在外結交異性，還要求離婚，顯然已完全不計舊情，他也就不予隱忍，黃男強調，林女與包男「貪圖男女之歡，出雙入對甚且肌膚相親」，兩人應連帶賠償80萬元。

林女答辯說，丈夫黃男已經原諒她，又提出損害賠償之訴，顯無理由，應予駁回。

包男則答辯說，他與黃女分別任職同一家公司的台中與台北分公司，他出差時偶然遇到林女，二人互不熟識，2021年11月間，林女突然以心情苦悶為由，到台北找他，傾吐生活的不順遂，因雙方相談融洽，二人一時因當下情境及氣氛，發生了「一夜情」，他不知道林女已婚，且二人僅發生一次性行為，之後並無不正當交往，聲明駁回黃男之訴。

法官則認為，黃男提出的錄音證據中，林女向丈夫黃男說，「我做錯事，我已經道歉了」等語，黃男回覆「你不是犯人，你是罪人，不用贖罪喔？」，顯示林女與他人有性行為，足以破壞兩人婚姻關係的信任、共同生活圓滿與安全幸福，判決應賠償丈夫黃男20萬元，至於包男部分，無證據顯示他知道林女已婚，判決不用賠償，可上訴。

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