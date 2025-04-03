屏東男離家失聯 竟徒步60公里走到台南

23歲章男從屏東徒步60公里到台南，警方深夜尋獲時他神情恍惚。（民眾提供）

2025/04/03 17:09

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局南門派出所接到報案，23歲的章男因加入「神祕宗教」離家。他徒步60公里，從屏東走到台南，警方昨晚找到章男時，他在路上來回跨越安全島、嘴裡念念有詞，說去找開基聖王，警方急將他帶回家人身邊，未釀成憾事。

章男住在屏東市區，母親指出，章男近日加入了神祕宗教，情緒不穩，1日一早8點多步行離家後便失去聯繫，手機雖有訊號但不願透露所在位置，家屬遍尋不著。

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章母於昨晚間前往屏東分局海豐派出所報案，警方透過章男手機最後通話基地臺定位，確認其出現在台南中西區，才將案子轉給警二分局，南門所警員張訓銘、吳宗懋獲報後，從手機定位與監視器畫面，鎖定章男出現在中西區與北區的交界。

後來，警方在北區小北路上發現章男，他的神情有異，不斷來回跨越安全島，嘴裡念念有詞，當警員上前時，他聲稱要去某一條路上找開基聖王，但警方從地圖上未發現有章男口中的廟宇。

雖然家屬認為「神祕宗教」導致章男離家，但警方認為章男已經成年，所以無法構成刑法上和誘、略誘罪，隨後聯繫章母報平安，家屬於電話中多次致謝，隨即趕赴派出所將章男接回。

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