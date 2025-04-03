詐團新手法！假扮房客給租金嚐甜頭 再搭訕房東誘投資詐1300萬

假房客於租屋網騙稱欲租房，搭訕陳姓房東的對話。（記者邱俊福翻攝）

2025/04/03 16:26

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團又出現新手法！這次鎖定有房資產族群的房東為目標，假意承租其房子，還真的匯給數萬元租金，讓房東卸下心防後，再透過通訊軟體LINE攀談，建立雙方友誼後，鼓吹投資虛擬貨幣，遂行詐騙，北部1名陳姓房東就因此被騙得團團轉，連房客都未見過面，半年來除被騙匯款投資，還抵押房產借款，財損高達1300萬元，始知上當受騙；刑事局今提醒民眾多小心。

刑事局表示，從事資訊業的50多歲陳姓被害人，去年4月間在租屋網刊登租屋訊息，並附上自身LINE ID供房客聯繫，幾日後一名網友加入其LINE好友，自稱有意承租，並匯款支付3萬7000元作為2個月押金及管理費。

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陳男雖未跟對方碰過面，也沒有簽約，雙方僅透過LINE聯繫，但認為已經收到租金，並不在意，但數週後該房客開始與陳姓房東攀談，話題逐漸轉向投資，並不時傳送「泰達幣」獲利的截圖，營造穩賺不賠的假象，使陳男逐漸信任，最終房東依指示購買虛擬貨幣，並轉入對方指定錢包地址，同時匯款到對方指定境外帳戶。

為進一步騙取資金，詐騙集團甚至指導陳男，匯款時向銀行行員謊稱是償還朋友借款，以順利匯出款項，詐騙集團還介紹民間借貸公司及金主，引導陳男抵押房產借款500萬元，前後共計匯出約1300萬元投資虛擬貨幣，今年初當陳男要求提領獲利出金時，卻被通知要投入更多錢來繳交稅金，始驚覺受騙報警。

刑事局提醒，詐騙集團的活動範圍已不再侷限於耳熟能詳的FB、IG、Threads等社群平台，現行更滲透到生活各層面，例如於租屋網站，透過假租客的方式接觸高資產族群的房東，營造信任後以假投資詐騙的方式誘導投資虛擬貨幣、黃金、股票等，等到被害人深陷不已時，再慫恿向勾結的民間貸款或金主借款並設定房產抵押，致被害人損失慘重，因此民眾務必保持警惕，提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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