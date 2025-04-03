澎湖望安鄉長許賢德涉貪280萬交保 搭船返家

望安鄉長許賢德（中間帶帽子者）今早搭船返回望安。（民眾提供）

2025/04/03 16:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣望安鄉長許賢德涉貪瀆收押，昨（2）日280萬元交保，接受電子腳鐐及居家讀取器科技設備監控8月，限制住居，他今天一早搭船返回望安，清明連假後將復職。

昨天的羈押庭上，許賢德律師說，許賢德自去年12月羈押至今，已經暴瘦20公斤，有糖尿病未獲控制徵兆，且部分都已認罪，必須具保調養身體，同時因經濟狀況，無法在偵查中上繳犯罪所得，目前財務狀況不佳，只能出獄才能籌措處理財務，尤其家族人都在澎湖，沒人在國外，沒得逃亡，願意接受科技監控。

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澎湖地方法院合議庭裁決，許賢德提出新台幣280萬元保證金，限制住居在澎湖縣望安鄉東安村自宅，且限制出境、出海8月（除到法院開庭以外），接受電子腳鐐及居家讀取器之科技設備監控8月，於每日18時至20時，在上址門牌號碼前，持用個案手機拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向澎湖地方法院報到8月，復禁止與案情相關證人接觸後，即無羈押之必要性，而得替代羈押處分之執行。

許賢德今天在家屬陪同下，一早搭新揚快艇返回望安，搭車返回東安住居。先前望安鄉長葉忠入捲入非法售地案，交保後也先行復職，一審判決後才停職，因此，許賢德預計在清明節後復職，代理鄉長洪棟霖已開始打包。

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