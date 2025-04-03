一人調差3人服務 營造望安警分局溫暖大家庭氛圍

新任望安警分局長黃一航到任後，父母親每逢假日就前往望安為員警準備豐盛菜餚。（望安警分局提供）

2025/04/03 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島居大不易！不僅醫療仰賴後送，連民生物資都需要由台灣本島運送，望安警分局新任分局長黃一航，是出身澎湖白沙赤崁的優秀子弟，前進離島任職，父母得知假日警局廚工休假，警局同仁面臨斷炊危機，因此每逢假日就搭船前往望安，為員警們準備豐盛餐食，形成「一人調差、三人服務」。

新任望安警分局分局長黃一航，係澎湖縣優秀傑出警官，中央警察大學72期及警政研究所碩士畢業，歷任桃園市政府警察局多項要職及大溪、八德分局偵查隊隊長等職務，具有豐富內外勤經歷。黃ー航母親楊美秀，擔任21年赤崁社區總幹事，目前在赤崁國小擔任約僱幹事職務26年，父親黃真財衛生局服務40年，前年屆齡退休！

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黃家育有一子一女，都已各自成家立業，黄一航是長子、女兒在台北市開一家小公司。黃一航是73年次，警界前途一帆風順，自從黃一航調任望安警分局後，聽同事說週1至週5有廚工煮飯，但週6週日國定假日廚工放假，離島員警就面臨斷炊危機，以往都是東垵所長陳明良及同仁們，自己出錢出力煮給同事們一起吃。

由於公務繁忙之際，離島派出所主管每逢假日，還要為了員警們食物奔波辛勞，讓黃家二老相當不忍，反正放假時在家也沒事，因此黃家二老就自費搭船下望安，煮給兒子及警察同仁吃，給他們一點點溫暖，加油打氣！讓望安警分局充滿大家庭的氛圍，凝聚離島員警的向心力。

滿桌家常菜，都是望安分局長父母的愛心。（望安警分局提供）

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