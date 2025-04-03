分手後見女友躺床上 竟伸手襲擊其下體 男賠50萬換緩刑

基隆地院近日審結，依乘機性交罪判處田男1年8月徒刑，緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

2025/04/03 14:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名田姓男子與小芯（化名）原為男女朋友，且曾經同居，雙方因故分手。前年5月1日下午，田男又返回先前同居的住處，見小芯躺在床上，竟伸出狼爪將手指插進對方下體。小芯感覺遭人觸摸而驚醒，並對田男提告。事後田男表示願賠償50萬元，獲被害人原諒。基隆地院近日審結，依乘機性交罪判處田男1年8月徒刑，緩刑5年。

檢警調查，案發當天小芯獨自睡在臥室的床上，並不知有人進入屋內，而田男見狀，竟基於乘機性交犯意，利用前女友熟睡之際，將手指伸進其內褲裡面，並抽插對方下體，指交得逞。

請繼續往下閱讀...

過程中，小芯驚覺下體遭人觸摸，醒來發現前男友居然侵犯自己，當場痛斥對方，並拒絕與田男進行其他性行為。隨後，對田姓前男友提出乘機性交告訴。

法官審理時，田男坦承犯行且與小芯進行調解，表示願意分期賠償對方50萬元，獲得被害人原諒。

法官認為，田男雖曾與被害人交往，但兩人已經分手，但他卻為滿足自身性慾漠視對方性自主決定權，利用熟睡之際，嚴重侵害被害人的性自主意願犯罪手段可議、犯罪所生危害非輕；考量他已坦承犯行，且無前科紀錄，並與被害人調解成立，獲得對方諒解，故依乘機性交罪判處田男1年8月徒刑，緩刑5年，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法