麥當勞點餐短少大暴走 女抓狂掀翻每桌餐點

陳女情緒失控，打翻店內顧客餐點。（翻攝自threads）

2025/04/03 15:24

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區忠孝東路四段上一間麥當勞，昨日晚間一名陳姓女子疑似因取餐時餐點有短缺，竟暴怒開始狂飆國罵，且不只把自己的餐點掀翻，還走到其他桌翻掉其他客人餐點，嚇的員工報警，敦化派出所警方到場後將女子勸離，麥當勞也表示不願追究並免費重新供餐給被打翻餐點的客人，才平息這場風波。

據了解，當時陳女從內用區暴起，不斷大吼大叫，並狂飆國罵，就在附近客人都還沒搞清楚狀況時，眼見陳女衝到其他客人桌上，大手一揮，就把薯條、汽水全打翻在地上，又衝到另外一桌，重複掃蕩，整個內用區約有4到5桌餐點遭殃。

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警方表示，當時接獲民眾撥打110報案，稱轄內忠孝東路某餐飲店內有民眾蓄意打翻他人餐點，經前往查處，現場陳姓女子因店家提供餐點有短少，一時情緒失控將其他顧客餐點打翻，因陳女顯有情緒控管問題，現場顧客均表示不予追究，而店家也重新製作被打翻顧客之餐點，僅希望陳女可以離開店內，不作後續追究。

大安分局呼籲，民眾遇有消費糾紛案件，應理性處理，切勿因一時情緒失控，而影響他人權益，若遇民眾有不理性行為時，可立即撥打110報案電話，由警方到場協助。

麥當勞則表示，麥當勞致力維護安心舒適的用餐環境，餐廳人員不定時巡視。事件發生當下，餐廳值班經理第一時間前往用餐區關切，並報請警方協處；警方到場了解並協助安撫該名顧客後，顧客隨即自行離開，並無後續衝突發生。

事件發生後，值班經理也分別對現場顧客關心致意並補送餐點，顧客均表示理解；惟由於事渉當事人隱私，麥當勞不便說明細節。

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