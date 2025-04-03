清明連假首日國6隧道3車追撞 廂型車翻覆物品散落一地

滿載園藝品的廂型車打滑失控後被追撞，車子翻覆，大花盆掉出車外。（國道七隊提供）

2025/04/03 14:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是清明連假第一天，國道6號東向國姓一號隧道內發生3車追撞車禍，滿載園藝用品的廂型車打滑失控，被後方的黑色轎車追撞翻覆，黑色轎車再被白色休旅車追撞，翻覆的廂型車後車窗玻璃破掉，車內大花盆掉出道路，造成回堵1公里，國道警察處理後，塞車中午已排除。

該起追撞車禍發生在近中午11點30分，1部廂型車在國道6號東向17.9公里，即國姓一號隧道內，突然打滑失控，方向歪斜，被後方的黑色轎車撞上，廂型車被撞後即翻覆，且其後車窗玻璃破掉，車內的大型花盆掉出車外。

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黑色轎車撞到廂型車後，後方白色休旅車來不及反應也追撞上去，2部車都有毀損，所幸沒有人受傷。因為該起追撞車禍，加上有物品散落道路，交通受阻，今天車流多，車陣回堵約1公里，經國道七隊員警處理並疏導，在半小時後車子開始可前進，道路也慢慢恢復通暢。

國道七隊提醒，用路人一定要將安全距離保持好，養足精神上國道，萬一因未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將會被吊扣或吊銷駕照。

追撞廂型車的黑色轎車車頭有毀損。（國道七隊提供）

追撞黑色轎車的白色休旅車，也是車頭毀損。（國道七隊提供）

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