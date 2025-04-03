北市上演玩命關頭機車版？警方鐵腕查緝街頭競速

2名機車騎士當街競速。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/03 14:26

〔記者王冠仁／台北報導〕清明連假到來，警方近來發現，台北市承德路、士商路等路段，深夜時刻經常有不少改裝機車出沒、聚集，還有危險駕車的情況出現。警方為了打擊違法車聚，從3月底至今，每晚只要發現有大量機車聚集，就祭出快打機制派遣線上警網到場；士林警方今天更宣布，目前經開出25張罰單，且將2名涉嫌在道路上競速的機車騎士依公共危險罪嫌函送法辦。

北市警士林分局指出，從3月底至今，經常有民眾報案，聲稱承德路、士商路等路段，經常有飆車族趁著深夜人車稀少之際，騎乘改裝機車出沒、競速、喧嘩。警方為了打擊違法車聚，只要接獲此類報案，立刻啟動快打機制，派遣線上警力到場，車聚瞬間一哄而散。

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警方追查發現，這些改裝車輛都是從士林區周邊地帶，趁著深夜時刻進入士林區，再前往士商路、承德路等地段，趁著深夜人車稀少，進行違法競速等危險行為。

警方為壓制這群「山道猴子」的囂張氣焰，調閱路口監視器，查出涉案普重機車10餘輛，依「遮蔽車牌」、「無照駕駛」、「危險駕車（競駛）」、「不依順向行駛」及「跨越禁止變換車道線」等違規事實情節，分別依道路交通管理處罰條例第13、21、43、45及48條舉發交通違規共計25件。此外，針對涉嫌違法改裝車輛，也函請監理單位通知車主參加車輛臨時檢驗。

警方指出，經調閱監視器系統，發現現場有2部機車疑有競速行為，涉犯妨害公眾往來安全罪，已通知車主到案約制告誡，並依公共危險罪嫌移送偵辦。

士林分局呼籲，青少年群聚競駛、競技及競速等違法行為，已嚴重影響交通安全及治安，警方會持續結合鄰近大同及北投警分局，實施深夜時段防制危險駕車區域聯防攔查勤務，針對違規、違法行為強力執法，絕不容許任何危險駕駛危害社會治安及挑戰公權力的行為。

警方追查有違規行為的機車騎士，先後開出25張罰單。（記者王冠仁翻攝）

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