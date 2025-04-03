拐騙女網友到租屋處「硬上」 惡狼判有期徒刑4年

士林地院近日審結，依強制性交罪，判處吳男有期徒刑4年。（記者吳昇儒攝）

2025/04/03 16:11

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名吳姓男子透過交友軟體結識女大學生小玲（化名），兩人於2022年11月間約在吳男的租屋處讀書。未料進入屋內，吳男就露出真面目，伸出狼爪襲胸，還毆打女方，更稱如不配合將找人輪暴她，強制性交得逞。吳男得手後，才放小玲離去，女方憤而提告。士林地院近日審結，依強制性交罪，判處吳男有期徒刑4年。

檢警調查，吳男與被害人是透過網路認識，2022年11月6日兩人第一次見面，卻直接約在吳男的租屋處讀書。

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吳男見女方抵達租屋處後，動手將小玲抱到自己大腿上，假意要幫她按摩太陽穴。小玲感覺有異狀，奮力掙扎更直接表明無意與吳男有親密接觸。吳男不顧女方意願，直接將她強壓在床上，褪去對方衣物，過程中還動手毆打其腹部，更恫稱：「你想要很多人還是一個人」，意指若小玲不配合將找人輪暴她。被害女子心生畏懼，自覺呼救無望，放棄抵抗，任由吳男擺布。

吳男得知小玲需準時回家才讓她穿回衣物，並陪同她到捷運士林站搭車，整個過程中小玲只能配合，直至吳男離去後，她才敢向室友哭訴，並向站務人員求助報警。

檢警偵訊時，吳男雖承認有與小玲發生性關係，但並沒有違背其意願，而且兩人是在交友軟體上認識，裡面都是聊一些18禁內容，且約見面時，就有聊到約砲。案發當天剛見面也聊到想發生性行為，親她、抱她，都沒有反抗，還有抱回來及舌吻，一個正常女生如果沒有這個想法的話，一開始聊天就應該拒絕。租屋處隔音很差，若被強迫只要大聲呼救，就可以獲救，對方這麼主動，讓自己有被仙人跳的感覺。

法官認為，兩人就算於約炮軟體上認識，也無法證明女方有想與吳男發生性關係，再者被害女子是第一次到其租屋處，對於環境完全不熟悉，又怎知隔音不好，求救有效？且案發地點僅兩間出租，除吳男那一間外，另一間房客鮮少回來，故無法證明與強制性交主觀犯意無直接關聯。

法官調查，吳男於2012年間就曾犯下未滿14歲女子為性交等案件，後於2015年假釋出獄，有前科素行，故依強制性交罪，判處吳男有期徒刑4年。

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