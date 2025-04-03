老婦弄丟老伴喪葬費傷心 警9小時找回破涕為笑

新莊區莊姓老婦人粗心弄丟老伴喪葬費，新莊警分局頭前、昌平派出所九小時找回，老婦（左1）破涕為笑，今天到派出所領回，所長王昱翔（右2）、警員呂俊彥（右1），將失金發還簡家母子。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/03 14:23

〔記者吳仁捷／台北報導〕〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊簡姓婦人到銀行領取5萬2500元，要支付亡夫喪葬費，未料雨天步行返家途中掉落，遭王姓女子撿拾，簡婦兒子返家得知母親以淚洗面，上網協尋，新莊警分局頭前所警員網路巡查發現，所長王昱翔調派所內鷹眼小組協尋，發現簡婦在福壽街遺失錢袋，被王姓女騎士撿拾，警方當晚通知王女到案，王女辯稱上班忘記拿回，被警方法辦；警方9小時內替簡婦找回失金，接到尋獲電話喜極而泣，今天與兒子領回失金，得以圓滿亡夫後事。

新莊區簡姓男子PO文到社群求助，指稱母親2日上午11時許到思源路某銀行領取

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52500元，要支付喪葬費，未料半路遺失，讓74歲母親以淚洗面，不捨母親難過，抱著姑且一試心情發文協尋。

新莊分局頭前、昌平所員警網路巡查發現，頭前派出所長王昱翔對老婦人焦急及亟欲完成亡夫喪葬，感同身受，調派所內鷹眼小組成員，與昌平所合作調閱，警員呂俊彥發現當天上午11時許，簡婦雨天撐傘徒行，行經福壽街時掉落錢包，被途經24歲王姓女騎士撿走。

警方通知王女，她當晚約8時到案說明，繳交拾得的52500元交由警方扣押，她辯先去上班沒時間拿到派出所，警方依侵占遺失物函送新北地檢署。

簡男感謝警方9小時內偵破、找回失金，透露母親看到網友加油鼓勵留言很感動，感謝新莊分局頭前派出所、昌平派出所及和平里辦公室幫忙，簡男今天與母親到頭前所領回失金，送上飲料及雞排，感謝警方熱心協助。

新莊區莊姓老婦人粗心弄丟老伴喪葬費，新莊警分局頭前、昌平派出所九小時找回，老婦破涕為笑，今天到派出所領回，送上飲料、雞排感謝，所長王昱翔（左1）、警員呂俊彥（右1）代為接受。（記者吳仁捷翻攝）

新莊區莊姓老婦人粗心弄丟老伴喪葬費，新莊警分局頭前、昌平派出所九小時找回，老婦破涕為笑，今天到派出所領回，所長王昱翔、警員呂俊彥，將失金發還簡家母子；簡婦兒子PO網求助，網友祝福簡婦早日找回，為她打氣。（記者吳仁捷翻攝）

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