基隆國民運動中心欠債逾1億8千萬 市府提告申請假扣押

基隆國民運動中心設備老舊，營運不佳，積欠市府1億8000多萬，市府已提告並聲請假扣押。（記者盧賢秀攝）

2025/04/03 15:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國民運動中心設施老舊，加上民間健身中心掘起，營運每下愈況，積欠市府租金等已逾1億8千多萬元，市府已提出訴訟並申請假扣押，市議員要求早日解約，改善設施，給民眾更好運動空間。

在成功國小對面的國民運動中心，市府從2017年開始委託業者經營，營運期間至2027年，1樓為游泳池，2到7樓為健身房、綜合球場、室內跑道及桌球室等。但近年傳出設備老舊、漏水及游泳池池水混濁、健身房有時沒有空調等問題。

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市議員施偉政說，國民運動中心缺失多，市府應加強督導改善。市議員曾紀嚴表示，他常去打羽球，發現設老舊無心改善，市府應提早解約，不要再拖了。市議員張耿輝則表示，經營不善不太可能和業者再續約，市府要早決斷，避免擺爛下去。

市府教育處長徐嬿立表示，國運中心2017年以OT方式委託業者經營，拖欠多年款項如租金、權利金、回饋金等，整體債務總額已逾1億8千多萬元，對市府權益損害很大，市府已提出訴訟，並申請假扣押、假執行。

徐嬿立說，近年廠商的營運績效多為不合格，已催告有重大缺失，未來作為不續約或解約的依據，市府曾委託會計師事務所進行財務檢查，結論認為公司流動資金困難、財務有缺漏。

徐嬿立表示，市府會加強督導，協助設備改善，並不定期進行抽查游泳池水質等，改善水質，今年1月已完成過濾水質系統優化，民眾已無再反映水質問題，6樓跑道漏水也已修繕。

市長謝國樑表示，如果有問題會移交給政風單位調查，並且做好善後工作。議長童子瑋要求加強督導改善現況。

基隆國民運動中心設備老舊，營運不佳，積欠市府1億8000多萬，市府已提告並聲請假扣押。（記者盧賢秀攝）

基隆國民運動中心設備老舊，營運不佳。（記者盧賢秀攝）

基隆國民運動中心設備老舊，營運不佳，積欠市府1億8000多萬。（記者盧賢秀攝）

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