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    高速過彎撞傷自助洗車場2名洗車客 騎士辯油門卡住

    新北市樹林區陳姓男子騎車衝進洗車場，撞上2名洗車中的騎士及機車，也撞毀高壓水槍，陳男辯稱油門卡住，警方仍待釐清是否因改裝釀禍；肇事陳男機車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林區陳姓男子騎車衝進洗車場，撞上2名洗車中的騎士及機車，也撞毀高壓水槍，陳男辯稱油門卡住，警方仍待釐清是否因改裝釀禍；肇事陳男機車。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/03 13:23

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區一處洗車場今天凌晨場內傳出車禍，造成3名騎士受傷，警方、消防到場，發現1名騎士坐在地上，另2名男女受傷，3台機車倒地；警方初步了解，肇事陳男騎機車高速過彎轉進大安路，辯稱油門卡住直衝洗車場，撞傷洗機車的陳女、蔡男兩人，也撞壞洗車場高壓水槍，警方不排除危險駕駛失控肇禍，至於車禍肇責、賠償，仍待進一步調查釐清。

    據了解，22歲陳男騎機車從樹林中正路右快速過彎，轉進大安路，直接衝入洗車場撞傷洗車中的2名騎士，同時也撞毀洗車場設備；警方到場時，肇事騎士坐在地上，遭撞傷的23歲陳女、21歲蔡男腳踝都受傷，肇事陳男及受傷陳女送醫，蔡男自認輕傷未就醫。

    警方過濾監視器，發現肇事的陳姓騎士高速過彎，且機車多處改裝，是否因改裝釀禍，因陳男送醫醫治仍待傷勢穩定通知到案，釐清是否危險駕駛釀禍及有無改裝，若因改裝影響機械操作，除追究傷害、毀損及其餘刑責，將轉報監理單位強制驗車。

    據透露，肇事陳男機車多處改裝，遭撞毀的機車、洗車場設備，損失初估5、6萬元，2名車主及洗車場老闆廖男也對陳男求償。

    新北市樹林陳姓男子騎車衝進洗車場，撞上兩名洗車中的騎士及機車，也撞毀高壓水槍，陳男辯稱油門卡住，警方仍待釐清是否因改裝釀禍；圖為其中1輛遭撞機車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林陳姓男子騎車衝進洗車場，撞上兩名洗車中的騎士及機車，也撞毀高壓水槍，陳男辯稱油門卡住，警方仍待釐清是否因改裝釀禍；圖為其中1輛遭撞機車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林陳姓男子騎車衝進洗車場，撞上兩名洗車中的騎士及機車，也撞毀高壓水槍，陳男辯稱油門卡住，警方仍待釐清是否因改裝釀禍；圖為陳男受傷倒地。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林陳姓男子騎車衝進洗車場，撞上兩名洗車中的騎士及機車，也撞毀高壓水槍，陳男辯稱油門卡住，警方仍待釐清是否因改裝釀禍；圖為陳男受傷倒地。（記者吳仁捷翻攝）

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