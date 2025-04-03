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    首頁　>　社會

    德國女遊客環島自摔落難哭了 台東帥警及時伸援

    警方陪同德籍遊客協助處理問題。（警方提供）

    警方陪同德籍遊客協助處理問題。（警方提供）

    2025/04/03 13:19

    〔記者劉人瑋／台東報導〕一名德國籍女子Anna在台東池上騎單車時不慎自摔，連手機都噴飛摔壞，民宿大門的密碼也存在手機內，甚至連到提款機取鈔都按錯，幸好靠池上分駐所的帥哥警察協助解決問題。

    昨日傍晚5時許，池上分駐所巡邏員警見到在路邊的一名外籍女子看來十分無措，警方詢問下，得知這名德國籍女子Anna（約28歲），其因手機摔壞無法聯繫外界，且腳部受傷行動不便，因此將她帶回所內。

    Anna遊台灣，偏偏手機壞掉孤立無援，加上腳又掛彩、不易行走，還欠醫療費、身無分文。薛員以流利的英語詢問過程，才知道Anna騎車環島，想不到騎到池上卻被狗追到自摔，連手機都摔壞，被送到醫院包紮後身上現金不足還欠醫院錢，提款機內又領不出錢，一路坎坷的Anna講到淚如雨下。

    薛員見她遭到連連打擊已難以承受，立即安撫她的情緒，還親自駕車將她載回池上分駐所，協助她前往超商領取現金，這才發現先前是因為心情太差又緊張，才導致密碼輸入錯誤，隨後迅速將她送往關山慈濟醫院還款，最後帶回民宿、協助聯繫上民宿主供其入屋。

    警方見Anna最擔心的問題都已解決便要離去，還主動協助她查詢花蓮地區的手機維修門市，甚至Anna還詢問薛員當地有哪些美食推薦，警方離去時，見問題都解決的Anna已破涕為笑，她還以沒摔壞的單眼相機為薛員及其同事拍照，希望將這份感動帶回德國。

    警方陪同德籍遊客協助處理問題。（警方提供）

    警方陪同德籍遊客協助處理問題。（警方提供）

    警方陪同德籍遊客協助處理問題。（警方提供）

    警方陪同德籍遊客協助處理問題。（警方提供）

    遊客最後拍下警員照片，高興離去。（警方提供）

    遊客最後拍下警員照片，高興離去。（警方提供）

    帥哥警察成了外籍遊客的救命稻草，警方也耐心幫忙、一一排除困難。（警方提供）

    帥哥警察成了外籍遊客的救命稻草，警方也耐心幫忙、一一排除困難。（警方提供）

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