清明節「天眼」防火！ 金門消防局出動無人機空中巡查

金門消防局出動「天眼」，飛手正執行無人機空中巡查任務。（金門縣消防局提供）

2025/04/03 13:02

〔記者吳正庭／金門報導〕清明節連假啟動，金門縣消防局防範田野墓地火災，即日起針對歷年火災熱點出動無人機執行空中巡查任務，一旦揪出違法引發田野火警可開罰3000元以下罰金，觸犯空污法將面臨最高10萬元罰金。

金門多綠地，許多墓地深入林間，每逢清明掃墓，各地傳來「無名火」，其中不少還在人煙罕至地點，如果遇上東北季風助威，常讓打火弟兄疲於奔命。

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消防局統計，今年至4月2日止各類火警159起，其中大部分是草地火警，為防清明時期田野墓地火災，保障民眾掃墓安全，清明節前後由外勤分隊於歷年火災熱點進行無人機空中巡查作業，居高臨下，透過空中監看大範圍的田野墓地，方便迅速偵測火源，若發現有人掃墓不慎遺留未熄滅的香燭、金紙或其他火源，可立即通報人員進行緊急處置。

縣消防局長呂英華說，清明節前後兩週期間為鄉親掃墓祭祖高峰期，也是墓地雜草火災高峰期，除請鄉親謹記除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走的「4不1要」原則，也建議鄉親掃墓隨手帶上1瓶礦泉水，掃墓解渴外，萬一有突發狀況，也可應急使用。

消防局表示，任意燒雜草可能違反消防法有關田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處3000元以下罰款；而焚燒雜草造成的空氣污染，得依空氣污染防制法處1200元以上10萬元以下罰款；如因放火焚燒雜草而危害公共安全，更有可能觸犯刑法放（失）火罪而面臨刑事責任。

金門處處綠地，消防局出動無人機進行空中巡弋，居高臨下，若發現火源可以立即通報。（金門縣消防局提供）

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