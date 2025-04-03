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    男子隨廟遶境在後收紅包 廖大乙：詐騙對神明大不敬

    有民眾在臉書社團PO影片，指有男子冒充廟方人員，跟在遶境神轎後方，要跟民眾要紅包。（圖擷自「宗教爆報」臉書社團）

    有民眾在臉書社團PO影片，指有男子冒充廟方人員，跟在遶境神轎後方，要跟民眾要紅包。（圖擷自「宗教爆報」臉書社團）

    2025/04/03 13:06

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有宮廟遶境祈福，有不明男子跟在神轎後方，跟民眾敲鑼說「恭喜」，接著示意民眾放紅包，有民眾不滿大聲喝斥該男會害廟方被誤會，影片PO到臉書社團引起關注。民俗專家廖大乙說，現在宮廟遶境幾乎不會收紅包，有不肖個人或集團藉此魚目混珠收紅包，對神明大不敬。

    有網友在「宗教爆報」臉書社團PO影片，指草屯新興宮遶境祈福、有男子跟在後方收紅包，影片中的戴口罩男子年紀不小，手拿鑼，神轎在前方走，該男子距離神轎一小段距離，神轎經過有擺香案供品的家戶後，他就靠近該戶，先敲鑼再說「恭喜」，接著把鑼平放當盤子，暗示可以把要給神明的紅包放下來。

    影片中聽到一名男子大聲喝斥敲鑼男不可以跟人要紅包，此舉會害廟方被人誤會，男子多次開罵，並要該男離開，但是敲鑼男置之不理，依然跟在後面，可能男子大聲怒責敲鑼男，擺香案的民眾並未給紅包。

    民俗專家廖大乙指出，早期宮廟若有需要化緣，遶境祈福時會要工作人員手上有臂章，證明是廟方人員，信眾要不要給，隨人心意。近年來宮廟幾乎不會有隨遶境神轎化緣，信眾想添香油錢，大多自己拿到廟裡捐獻。

    廖大乙說，現在有不法之徒找來看起來比較弱勢或殘障人士，知道何處有遶境，就用車子載到現場，讓這群人跟在後面要紅包，這種舉動與詐騙無異，假藉神明詐財，對神明大不敬，該行徑也觸法，民眾可以報警。

    戴口罩男子把鑼平放，示意可以放紅包。（圖擷自「宗教爆報」臉書社團）

    戴口罩男子把鑼平放，示意可以放紅包。（圖擷自「宗教爆報」臉書社團）

    民俗專家廖大乙說，早年有宮廟遶境，若需要化緣工作人員會有識別臂章，但是現在宮廟幾乎沒有遶境在收紅包。（記者陳鳳麗攝）

    民俗專家廖大乙說，早年有宮廟遶境，若需要化緣工作人員會有識別臂章，但是現在宮廟幾乎沒有遶境在收紅包。（記者陳鳳麗攝）

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