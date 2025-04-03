失聯移工見警危險駕車逃竄被制逮 開罰後將遣送回國

阮姓失聯移工見警危險駕車逃竄，警方騎車從後追逐，與民眾合作壓制逮人。（讀者提供）

2025/04/03 12:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕一名越南籍阮姓失聯移工昨晚騎車未開大燈，見警攔檢未停反加速逃竄，一路闖紅燈、逆向行駛，還騎上鳳山體育館人行道，一度未注意高低差摔車，仍跳起奮力奔跑，民眾見義勇為，與警方合力壓制逮人，警方認定阮男危險駕駛，先開罰6000至36000元，警訊後將他依違反入出國及移民法，移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

鳳山警分局忠孝所警員昨晚巡邏經過鳳山區中山西路、自由路口，發現一名越南籍阮姓男子（39歲）騎乘機車未開大燈。

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警方騎車上前攔查，不料阮男未停車受檢，反騎車加速逃竄，警方也騎車從後追逐，阮男一路騎車闖紅燈、逆向行駛。

阮男又於立志街與體育路口，欲騎入鳳山體育館時，未注意人行道高低落差，直接撞上人行道後，人車噴飛摔落公園，機車刮地冒火花，顯見撞擊力道猛烈。

沒想到阮男體力超好，立刻爬起繼續奔跑，警方持續從後追趕，1名熱心民眾見義勇為，立即上前協助警方，合力阮男壓制逮捕，警方將阮男帶回偵辦。

阮男闖紅燈、逆向行駛、騎上人行道，警方認定危險駕駛，依道路交通管理處罰條例第43條1項1款危險駕駛舉發，開罰6000元至36000元。

警方也查出阮男為通報失聯移工，他供稱逃逸半年，擔心被遣送回國，才回見警拒檢逃逸；警訊後將他依違反入出國及移民法，移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

阮姓失聯移工見警危險駕車逃竄，警方騎車從後追逐，與民眾合作壓制逮人。（讀者提供）

阮姓失聯移工見警危險駕車逃竄，警方騎車從後追逐，與民眾合作壓制逮人。（讀者提供）

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