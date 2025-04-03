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    首頁　>　社會

    疑點燃塑膠袋釀燒死妻女！鶯歌男改口辯「返回救火」依殺人罪嫌送辦

    新北市警三峽分局將涉嫌縱火燒死妻女的黃嫌移送法辦。（記者吳仁捷攝）

    新北市警三峽分局將涉嫌縱火燒死妻女的黃嫌移送法辦。（記者吳仁捷攝）

    2025/04/03 12:21

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌精神障礙的黃姓男子僅因向妻子要兩百元被拒吵架，憤而燃燒塑膠袋引發火勢，燒死在家中的妻子、女兒，案發後警方拘提到案，據了解，黃嫌承認點燃塑膠袋，但警方今天上午偵訊時，黃嫌改口離開後失火，不知為何起火，但對身上起出4顆打火機、外套燒破洞卻無法解釋，更辯稱要返回救火；檢警今天上午相驗釐清黃家妻、女死因，今天下午將把黃嫌依殺人、公共危險罪嫌移送新北地檢署送辦。

    新北市鶯歌區一間公寓2日下午12時44分驚傳火警，黃家妻女逃生不及葬生火窟，警方事後訪查，發現起火不久鄰居看到59歲黃姓屋主，竟在屋外圍觀消防員滅火，反常未衝入營救，警方消防事後發現黃嫌外套燒灼，帶回追查，發現罹患中度精神障礙的黃男

    案發前曾向妻子討兩百元花用未果，爭執後憤而在居住的二樓燒塑膠袋洩憤，未料引發大火，導致妻子、女兒葬身火窟。

    據了解，黃嫌說詞反覆，2日到案時，第一時間坦承點火，今日改口他離開後失火，不知為何起火，對於身上為何持有四個打火機，外套為何燒破洞也說不清楚，還辯稱他返回救火，承認夫妻關係不佳，常被老婆欺負，因黃嫌2日晚間停止夜間偵訊，今日偵訊後，全案朝公共危險、殺人等罪嫌送辦。

    新北市鶯歌區黃姓男子因向妻子要200元不成，憤而燒塑膠袋引發火勢（見圖），燒死妻子、女兒，消防趕抵滅火；檢警今將供詞反覆的黃嫌依殺人、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鶯歌區黃姓男子因向妻子要200元不成，憤而燒塑膠袋引發火勢（見圖），燒死妻子、女兒，消防趕抵滅火；檢警今將供詞反覆的黃嫌依殺人、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鶯歌區黃姓男子因向妻子要200元不成，憤而燒塑膠袋引發火勢（見圖），燒死妻子、女兒，消防趕抵滅火；檢警今將供詞反覆的黃嫌依殺人、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鶯歌區黃姓男子因向妻子要200元不成，憤而燒塑膠袋引發火勢（見圖），燒死妻子、女兒，消防趕抵滅火；檢警今將供詞反覆的黃嫌依殺人、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鶯歌區黃姓男子因向妻子要200元不成，憤而燒塑膠袋引發火勢（見圖），燒死妻子、女兒，消防趕抵滅火；檢警今將供詞反覆的黃嫌依殺人、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鶯歌區黃姓男子因向妻子要200元不成，憤而燒塑膠袋引發火勢（見圖），燒死妻子、女兒，消防趕抵滅火；檢警今將供詞反覆的黃嫌依殺人、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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