圓孔蓋高低差害女攤商騎車慘摔 台南市府、中華電信都被判賠

位於台南地區的中華電信圓孔蓋示意圖，圖非案發地圓孔蓋。（記者王俊忠攝）

2025/04/03 11:51

〔記者王俊忠／台南報導〕在夜市擺攤的張姓婦人，於8、9年前騎機車途經台南安南區本田路3段，輾過1處中華電信設置的圓孔蓋，因孔蓋與路面有高低落差，致張女重心不穩、人車倒地，身體多處傷勢與骨折。張女打國賠訴訟；台南市府指高低差符合規定、張女超速，拒絕理賠。

台南地院法官調查相關事證駁斥市府與中華電信辯詞，判被告台南市府與中華電信應各給付45萬2千多元給張婦，但兩名被告若有一方給付張婦即可。此案還可上訴。

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張婦主張，她於2016年11月7日下午，騎機車行經台南安南區本田路3段一帶道路時，因中華電信在路面設置的圓孔蓋有高低落差，使她輾過時重心不穩、人車倒地，頭部有外傷併蜘蛛膜下腔出血、右側顴骨閉鎖性骨折、左手橈骨遠端骨折等傷勢，她要依國賠法與民法分別向台南市府與中華電信各求償醫藥費、看護費、不能工作損失與精神慰撫金等共66萬多元。

台南市府說明，此圓孔蓋經測量高低落差0.5公分，與市府施工管理辦法相符，對此路段管理沒有缺失；且依行車紀錄器與道路標線計算，張女當時車速約57．6公里，已經超速。另，圓孔蓋因開啟使得周圍瀝青陷落，這修復與賠償責任在於中華電信。

中華電信也推指，圓孔蓋在1981年間設置，早已過維修保固期，應由路段管理機關負全部責任。

法官調查表示，依警方提供的行車紀錄器顯示，張婦機車壓過圓孔蓋時，車身輕微晃動，經1秒後車身就不穩歪斜從右側滑倒，張婦摔落地面、人車分離，機車向前滑行，足見原告受傷是輾壓高低不平圓孔蓋與路面溝隙造成的，並推論張婦機車無超速情事；台南市府量測照片是事後經中華電信清除柏油後所拍攝，與案發當時情形不同，無法對台南市府做有利的認定。

而圓孔蓋是中華電信埋設電信纜線所設置，中華電信是圓孔蓋管理機關，未定期檢測、即時修護，造成機車騎士摔車受傷，張婦依國賠法向台南市府求償及依民法侵權行為損害賠償規定，向中華電信求償，均屬有據，計算張婦可求償的項目與金額共為45萬2千多元。

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