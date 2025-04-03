驚悚！台中太原車站男子落軌遭普悠瑪號撞擊 屍塊遍佈軌道

鐵路警察封鎖月台，並喊話請旅客不要進入。（記者張瑞楨攝）

2025/04/03 11:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市台鐵太原車站，今天上午10時許，發生遊客墜落月台，被普悠瑪號撞死的意外，月台旁的軌道遍佈屍塊，令人怵目驚心，鐵路警察先封鎖軌道與部分月台，初步調查死者是年約60歲的吳姓男子，目擊者指出，死者可能不是意外跌落月台墜落軌道，似乎是有意縱身跳下，此事故也造成部分列車延誤，鐵路警察目前還在釐清案情中。

這場意外事故，警方接獲報案，是民眾不明原因於太原車站墜落鐵軌，當場被行駛途經的162車次普悠瑪列車撞擊死亡，軌道遍佈屍塊，員警立刻封鎖北上的月台，太原車站入口處也掛出公告，指因「本站死傷事故，上下行開車未定」。

請繼續往下閱讀...

依據目擊者指出，當時僅一瞬間，普悠瑪列車行經太原車站，死者似乎是縱身跳下，整個過程相當短暫，警方初步調查，死者身上有錢包與證件，是60歲吳姓男子，已經報請台中地檢署相驗。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

太原車站掛出公告，「本站死傷事故，上下行開車未定」。（記者張瑞楨攝）

死者是60歲吳姓中年男子，屍塊遍佈整個軌道。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法