泡瑪特「LABUBU」盜版多 北市消保官促設專網

近來潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）正夯，不過也衍生許多仿冒品，台北市法務局今（3日）表示，已促請泡泡瑪特設置專網，整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道。 （北市法務局提供）

2025/04/03 11:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕近來潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）正夯，不過也衍生許多仿冒品，台北市法務局今（3日）表示，去年以來陸續接獲消費者反映在網路買到盜版泡泡瑪特玩具「LABUBU」的申訴案件，目前已促請泡泡瑪特設置專網，整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道。

台北市消保官江靜昀表示，除盜版品猖獗外，網路也流傳許多防偽驗證假網址，為使消費者獲取正確且完整的正版商品資訊，已督促泡泡瑪特強化防偽資訊揭露措施，目前泡泡瑪特已設置網站專頁，整合官方銷售全通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道，消費者無須註冊微信帳號即可連結至驗證頁面進行確認。

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江靜昀說，近來玩具市場隨潮流文化興起、限量行銷等策略，公仔玩具已超越兒童市場，成為成年人消費者收藏的熱門選擇，北市府2024年共受理97件公仔玩具相關申訴案，網路交易共63件約7成，常見爭議類型包括商品瑕疵、預購商品未出貨以及買到仿冒品。

江靜昀提醒，熱門、限量等稀有玩具公仔多屬預購交易，且常須以現金預付全額並長時間等待，業者無法出貨又拖延或拒絕退款時，消費者也無法申請信用卡爭議款退款，須特別留意此種現金預購交易的求償風險。

她呼籲，網購公仔玩具前，應慎選購買通路，避免在臉書、IG等社群平台及通訊軟體購買，或與身分地址不明的賣家交易；在網購平台購買時，若賣場並非透過平台金流系統進行交易，如只提供賣家郵局或銀行轉帳方式，則該交易並無平台提供的提款項保管機制。若與賣家進行私下交易，一旦發生糾紛，平台將不會提供協助，建議避免此類風險。

此外，收到商品後，應立即開箱錄影存證，減少雙方對商品瑕疵認定爭議；如買到仿冒商品，可提供相關購買紀錄、照片等證據向警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊檢舉；若透過超商取貨付款後發現疑似仿冒品或詐騙包裹，可於四大超商線上申訴平台或客服中心立案，由超商協助處理退款；若使用信用卡刷卡付費，可盡速洽詢發卡銀行申請信用卡爭議款事宜。

近來潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）正夯，不過也衍生許多仿冒品，台北市法務局今（3日）表示，已促請泡泡瑪特設置專網，整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道。 （北市法務局提供）

近來潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）正夯，不過也衍生許多仿冒品，台北市法務局今（3日）表示，已促請泡泡瑪特設置專網，整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道。 （北市法務局提供）

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