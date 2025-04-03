弟弟跑腿當毒咖啡包「外送員」 哥哥舉報行李箱藏毒1089包

警方於黃男胞兄交付的行李箱內，查扣毒咖啡1089包。（警方提供）

2025/04/03 10:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓木工去年轉行當毒咖啡的「外送員」，被台中市警局第五分局員警埋伏逮捕，於黃男轎車內查扣毒咖啡包一批，警方通知黃男的胞兄領回轎車時，黃男卻舉報說，胞弟近期行為怪異，還曾拖著不明行李箱回家，黃兄主動把行李箱交給警察，裡面竟是1089包的毒咖啡包，台中地檢署與台中地院偵查審理時，黃男坦承跑腿賣毒咖啡，台中地院依違反毒品危害防制條例判刑5年，可上訴。

判決書指出，高中畢業從事木工的黃男（27歲），去年（2024年）4月底，跟真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「統一」的藥頭（毒犯）合作，由「統一」在微信上發送販賣毒品咖啡包的廣告訊息，向網友兜售摻有第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」等混和毒品的毒咖啡包，黃男再依「統一」的指示，將毒品送至購買者指定的地方，黃男報酬是每跑腿賣6包毒咖啡包，可獲得400元報酬。

請繼續往下閱讀...

黃男於去年5月6日晚間7時，依「統一」指示，開轎車交付邱姓藥腳12包毒咖啡，金額4000元，他個人獲得800元跑腿報酬，邱姓藥腳卻於30分鐘後被警方查獲毒品，警方調閱交易現場監視錄影畫面，進一步鎖定黃男，另一方面，呂姓藥腳也因持有毒咖啡被警方查獲，他願意配合警方向上溯源誘捕偵查，於去年5月29日下午聯繫「統一」聯繫，表示要以2000元購買毒咖啡包6包，黃男接獲「統一」指示後，當天傍晚交付毒咖啡時，被埋伏警察拘捕，現場扣得毒咖啡106包，手機2支及現金1萬3900元，車內還有毒咖啡包428包。

不料，警方通知黃男的哥哥與姑姑將轎車領回時，黃兄卻告訴警察，他發現弟弟近期行為有異，5月29日下午拖著不明黑色行李箱回家，黃兄還把這個行李箱，於翌日（30日）原封不動且全程錄影交給台中市警察局第五分局，裡面有毒咖啡包1089包。

台中地檢署偵查時，檢察官問黃男，「你是因為缺錢所以要去販賣毒品，賣一包咖啡包可以賺多少？」黃男答覆說，「我還沒有做滿一個月，他們還沒有給，他們只有講一個月可以賺7萬、8萬元」，台中地方法院認為黃男營利意圖販毒的事證明確，依「共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪」（含未遂）判刑5年，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

黃男的哥哥主動告訴警察，弟弟拖著黑色（圖左）不明行李箱回家。（警方提供）

黃男胞兄主動把行李箱交給警察，裡面是毒咖啡1089包。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法