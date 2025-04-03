銀行理財主管鑽漏洞 盜走VIP客戶3110萬

某大型商業銀行黃姓女主管利用電腦系統漏洞，盜走VIP客戶3110萬元。示意圖。（資料照）

2025/04/03 10:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣某大型商業銀行七賢分行理財部門的黃姓女主管，疑因缺錢投資，竟把歪腦筋動到銀行VIP客戶頭上，她見陳姓老婦年事已高不懂理財只會存錢，竟用調職需要業績為由，拿著陳婦的印章和授權書，把她名下3110萬餘元挪到自己名下帳戶，再利用銀行電腦系統漏洞，讓陳婦看不到自己被盜走巨額存款，直到1年後銀行內部清查才發覺有異，黃女立即被銀行開除，法官依違反銀行法判她徒刑5年。

判決指出，45歲的黃女在銀行工作將近20年，她從理財專員一路往上爬，最後升職至銀行分行理財主管位置，年薪超過百萬元；2021年，黃女從七賢分行調派至小港分行，她因有資金需求，見陳姓老婦有大筆存款未使用，竟萌生歹念，她向陳婦佯稱自己剛調職，需要客戶幫她衝業績，在徵得陳婦同意後，取得陳婦的印章和授權書。

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黃女再利用「約定轉帳」方式，將陳婦帳戶內的3110萬餘元轉到自己名下帳戶及另名翁姓女客戶名下帳戶（另案偵辦），再趁陳婦到銀行補摺查詢帳戶明細時，利用電腦系統可擷取補登範圍的特性，指定陳婦補登範圍，讓陳無法看到存摺上異常交易紀錄，製造自己沒有擅自動用陳婦帳戶的假象。

2022年12月，陳婦請媳婦到行辦理外幣定存交易時，黃女又偷蓋陳婦的印章，再指使胞弟拿偷蓋的援權書到其他分行意圖盜領陳婦的外幣，結果闖關3次都失敗，還引來銀行注意，經內部調查後，除將盜領客戶巨款的黃女開除，並將她移送法辦。

高雄地方法院審理時，黃女坦承犯行，並主動返還899萬餘元給陳姓老婦，但仍有2211萬餘元的大洞沒有補上，法官認為她犯罪時間長達1年1月，違背銀行和客戶對她的信任，足以影響金融秩序，並減損一般存戶對銀行業者的信賴，因此依違反銀行法判她徒刑5年，並須賠償陳婦損失的金額，可上訴。

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