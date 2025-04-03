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    「戶政所主任來電」詐騙升級2.0版 戶所：3要領辨識詐騙

    「戶政所主任來電」詐騙手法不僅死灰復燃，還升級2.0版，民眾要提高警覺。（記者翁聿煌攝）

    「戶政所主任來電」詐騙手法不僅死灰復燃，還升級2.0版，民眾要提高警覺。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/03 09:24

    〔記者翁聿煌／新北報導〕詐騙集團曾一度流行的「戶政所主任來電」詐騙手法最近又再流行，新北市新店戶政事務所主任陳秀慧指出，最近每週都有兩、三個民眾打電話來求證，而且歹徒的伎倆升級至2.0，用更多資訊取信於民眾，陳秀慧提醒民眾，遇可疑就打電話向戶所或165反詐騙專線求證，戶政所來電會用市話，多重查證才不會上當。

    陳秀慧指出，「戶政所主任來電」的流程是，對方自稱是「台中市（或其他縣市）XX戶政所主任XXX或承辦人XXX」，通知A民眾「有位張美華小姐拿著你的身分證和委託書來申辦戶籍謄本」，因為對方知道接電話民眾的電話和身分資料，讓民眾覺得可信度很高。

    接下來「戶政所主任」會假好心表示，因為覺得可疑，所以來電和當事人求證有無此事，然後要阻止申請者時，申請者警覺心很高馬上逃逸，為確保A民眾的權益，會代為向「派出所」報案，提醒A民眾，待會會有「警察」打電話來了解案情。

    陳秀慧說，若A民眾信以為真，假警察接手來電後，就會展開詐騙恐嚇，要求民眾轉移財產，還有一位阿嬤接受假警察指示，到戶所申辦印鑑證明，戶政所人員認為可疑，仔細詢問查證，阿嬤才恍然大悟被騙。

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