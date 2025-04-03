整骨遭指侵忍7年報案 正妹自責：早點站出來就不會有更多人受害

正妹小晴整骨遭指侵，隱忍7年報案。（情境照）

2025/04/03 09:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小晴（化名）下雨天滑倒摔傷尾椎，父親的友人介紹蘇姓整骨師到府服務，小晴遭指侵，隱忍7年未報案，直到發現蘇男不只對她一人下手，甚至還有13歲少女也受害，鼓起勇氣站出來指控蘇男，讓前科累累的蘇男要再多坐4年6月的牢。

判決指出，2016年10月，小晴不慎跌倒受傷，就醫後發現尾椎有錯位半吋，父親的友人介紹無照的蘇姓整骨師上門服務，小晴接受治療時，男友還在門外，但蘇男仍對小晴指侵得逞。

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事後，小晴一再說服自己「這是整骨的療程，不是性侵」，但心裡一直有陰影過不去，找心理諮商師洽談時，即使諮商師說這不屬於療程，因為覺得很羞恥所以沒有報案；直至老公（當時的男友）傳了一篇本報報導的《無照整脊師「喬尾椎」性侵國小女 又被查出摸胸猥褻》給小晴看，小晴才驚覺不只她一人受害，甚至自責：「我早點站出來，就不會有更多人受害」。

根據司法判決系統紀錄，蘇男曾於2017年曾替1名護理師治療骨盆歪斜問題的機會兩度性侵，被高等法院判刑5年，民事部分士林地院則判賠90萬元，也曾於同年替13歲少女推拿時，趁機親吻、舔吻少女、還要求叫他「老公」，台北地院認為，蘇製造少女二次傷害，依3個違反醫師法、6個對未滿14歲女子猥褻罪，判蘇有期徒刑3年2月。

高雄地方法院審理小晴遭指侵案時，蘇男否認犯行，辯稱整尾椎本來就要把手指伸進肛門，療程都有事先告知，也經過女方同意才進行。但小晴反駁，指稱蘇男雖然經她同意用手指侵入肛門治療，但蘇男卻一直用手指抽插肛門長達10幾分鐘，她當下感到不舒服表態拒絕，蘇男還露出噁心的表情，說「我老婆這樣也很舒服，就像高潮一樣，你怎麼會覺得不舒服」。

法官根據相關事證，加上小晴的心理諮商師紀錄，認定蘇男利用小晴對她整復技能的信賴，無視小晴在整骨過程中多次以言語表示質疑、反抗，假整復之名行性侵之實，因此依強制性交罪判他徒刑4年6月，可上訴。

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