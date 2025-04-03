去年夫妻同考警佐班老公卻落榜 警光獎小隊長今年成功雪恥

基隆市警察局刑事小隊長徐偉豪（中）去年陪妻子陳妙姿（左）參加警佐班結業典禮，今年換他雪恥考上。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/03 08:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾獲警光獎的基隆市警察局刑警小隊長徐偉豪去年與妻子陳妙姿一同報考中央警察大學警佐班，為避免出現夫妻共搶名額情形，決定報考不同類組。徐偉豪愛妻心切，選擇資深對手較多的組別報考，最終高分落榜，其妻則如願錄取，讓他被同事「虧」了一整年，今年捲土重來。昨日放榜，確認他成功錄取警佐班，夫妻二人將共同擔任警官。

現任基隆市警察局第一分局偵查隊小隊長徐偉豪先前曾與少年隊合作，共同破獲12把改造槍枝，榮獲警光獎，見同為警察的妻子陳妙姿準備考警佐班多年，都差臨門一腳，決定陪同妻子一起讀書，共同參加考試。

請繼續往下閱讀...

去年考試報名前，夫妻二人擔心共同報考同一類組，會出現共同爭搶名額的情形，便商議報考不同組別。年資不深的徐偉豪為了讓妻子圓夢，毅然決定改考佐三類組，除了筆試外還要與資深前輩比拚資歷。去年考試結果出爐，徐妻成功錄取警佐班，且為佐一類組筆試第一名，總成績第四名；而愛妻的徐偉豪則高分落榜，在妻子的鼓勵下，決定再次參加考試。

徐妻努力考上警佐班的事件被媒體報導後，卻意外地將徐偉豪未上榜的事情也一併點出，夫妻一落榜一上榜，天性幽默的他還自嘲的說：「沒想到沒考上也能上新聞，連鄰居都來幫自己加油打氣，名氣比考上的人還高」。今年放榜，同事們看到徐小隊長成功錄取，都為他感到非常開心。

而率先考上警佐班的陳妙姿，也因其優異表現，從交通組行政巡官，轉調警察局督察科靖紀小組，更於近期受到長官重用，派任八堵分駐所所長，也成為基隆少數的女所長之一。

夫妻二人共同努力考上警佐班成為警官，也成為基隆警界的佳話，因所長妻子的派令與丈夫的放榜時間相近，同事們都祝福的說是「雙喜臨門」。

愛妻的徐偉豪去年為了讓妻子圓夢，報考較難的組別，不幸高分落榜，但今年成功雪恥。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法