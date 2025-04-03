人妻行程全遭掌握 「閨密小三」一有空檔就床戰人夫

人妻行程全遭掌握，閨密乘隙偷吃人夫。（情境照）

2025/04/03 07:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕最要好的閨密，竟是背叛友情的小三！新竹陳姓女子婚後忙著照顧新生兒又懷了第二胎，老公同事張女關懷備至，與夫妻一同出遊聚餐，成為陳女最好的朋友，沒想到張女因完全掌握陳女作息，一抓到空檔就床戰人夫，陳女得知後崩潰患憂鬱症憤而求償百萬，新竹地院判賠張女需賠償30萬。

結婚3年育有2名未成年子女的陳女說，先生黃男與張女為前同事關係，張女明知黃男為有婦之夫，竟從黃男婚後半年多起，在張女租屋處發生共20次性行為。

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112年底陳女經友人轉述，知悉張女偷吃老公行為後，曾與二人協調賠償事宜，過程中張女坦承與黃男發生性行為，並傳送道歉訊息。

陳女說，當初經先生介紹認識張女，進而成為最好的朋友，不時一同出遊、聚餐，張女竟趁她照顧長女、懷孕次女而心力交瘁期間，假裝施以關懷慰問，並趁她回娘家、同事聚餐應酬、工作下班等空檔，與黃男發生性行為，致她知悉後情緒崩潰，罹患憂鬱症，憤而對張女求償100萬元。

張女則說，黃男固具結證稱曾與她發生性行為，然此係因她將黃男於112年10月間某日侵犯一名女子情事告知他人，黃男因而挾怨報復。

黃男則具結證稱：跟張女曾經是火鍋店同事，認識至少4年，期間夫妻會跟張女與其他同事一同出遊、聚餐，111年12月二人在張女租屋處首次發生性行為，之後每個月發生2次性行為，一直持續到112年11月他被指控侵犯某女，經該女委請朋友告知陳女，他與張女通姦，二人始停止姦情。最後法官判張女需賠償人妻30萬元。

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