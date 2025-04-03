美髮師滑一跤大口討255萬！ 法院抓包：受傷還能打26場高爾夫

美髮師高球場滑倒求償255萬，法院查出他傷後仍打26場高爾夫，認定實際影響有限，僅判賠11萬餘元。（資料照）

2025/04/03 07:26

〔記者王捷／台南報導〕石姓男美髮師到高爾夫球場滑倒，他主張地板積水未妥善隔離，一摔全身傷，大口開價255萬多賠償，後來球場提出證據，在石男聲稱要休養的期間，出沒在各大高爾夫球場打球，還打18洞，台南地方法院後認為球場確實未盡責，但考量石男受傷還去打了26次高爾夫球，實際影響工作時間有限，僅判賠11萬多。

2023年11月間，石男到高爾夫球場打球，行經大廳時，地板因清潔積水作業仍有濕滑，石男在未察覺下滑倒，造成頭部及頸部挫傷、腦震盪徵候群與頸髓損傷症候群。他因此請求賠償，聲稱受傷後出現頭暈、頸部僵硬、四肢麻木等症狀，需長期治療並無法工作，造成重大損失。

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石男自稱是為美髮設計師，同時經營一家髮廊，他主張因跌倒造成醫療費用6萬多元、未來治療費用34萬餘元、精神慰撫金50萬元，另主張因傷無法工作，造成收入損失高達165萬餘元，合計請求255萬6367元的損害賠償。

球場則辯稱，事發當時現場已有設置警示牌，清潔人員也在場作業，石男是在邊走邊滑手機的情況下跌倒，應自行負責。並指出石男在事故後仍多次到球場揮桿打球，甚至在聲稱需完全休養期間就進行18洞擊球，質疑其傷勢並不如所述嚴重。

法院審酌後認為，球場僅設置警示牌，卻未拉設明顯警戒線，對於潛在滑倒風險並未盡告知及隔離，有一些過失。但石男在事故發生後，在多家球場累計出現至少26次打球紀錄，與醫院診斷建議的休養內容不符，認定其實際因傷無法工作期間僅為21天。

最終法院以石男每天8017元薪資計算損失、精神慰撫金為5萬元，判球場應賠償石男11萬1641元，全案仍可上訴。

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