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    首頁　>　社會

    擔心媳婦吞兒子財產 8旬翁偷調病歷打官司反被告

    80歲李姓父親憂兒子失智、財產遭兒媳侵占，私下調病歷聲請監護宣告，卻被控違反個資法，一審判刑、二審逆轉改判無罪。（情境照，記者王捷攝）

    80歲李姓父親憂兒子失智、財產遭兒媳侵占，私下調病歷聲請監護宣告，卻被控違反個資法，一審判刑、二審逆轉改判無罪。（情境照，記者王捷攝）

    2025/04/03 07:11

    〔記者王捷／台南報導〕80歲的李姓父親，懷疑兒子失智、財產遭侵占，到醫院調取兒子的病歷，打算以此證據進行監護宣告，不料兒子委託兒媳婦告他違反個資法。嘉義地院一審判處一個月徒刑，但二審台南高分院認為缺乏主觀犯意逆轉判無罪。

    李父因家庭財產糾紛，擔憂兒子李男已失智且領有身心障礙補助，無法妥善管理財產，甚至可能遭兒媳婦不當取得，因此決定透過法律途徑聲請法院對兒子為監護宣告，但法院最終駁回申請。

    2021年11月間，李父在友人陪同下，以父親身分前往醫院，申請李男的病歷資料，隨後將這些病歷資料提供給友人，用以證明兒子精神狀況不佳，作為訴訟上的證據。

    兒子李男得知此事後，委託妻子出面提告，認為李父等人未經其同意即私自調閱病歷，一審認為，除了構成非法蒐集及利用個人資料罪，判處李父的行為具有「意圖為自己或第三人不法之利益，或意圖損害他人利益」的犯意，所以判處1個月徒刑，可以易科罰金。

    然而，李父不服判決提出上訴。台南高分院二審審理後指出，李父雖未依法取得病歷，但他取得病歷資料的主觀目的，是為了保護兒子財產安全及確認兒子精神狀態，並無任何圖謀不法利益或損害兒子利益的意圖，也未將個資公開，因此不符個資法刑事責任所要求的主觀犯意，因此最後判處李父無罪。

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