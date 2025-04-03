情緒失控捏幼童大腿 南市私幼老師判4個月

教保員林女因幼童午休未睡，情緒失控捏其左腿致瘀傷。法院認定傷勢與其行為有關，依兒少法加重處罰，判刑4月不得易科罰金。（記者王捷攝）

2025/04/03 07:07

〔記者王捷／台南報導〕台南市私立領袖學院崇德幼兒園教保員林冠吟，去年被家長指控捏小班男童左大腿，造成瘀青，因男童不乖乖睡午覺，台南地方法院審酌多項證據，依成年人故意對兒童傷害罪，判林女4個月徒刑，不准易科罰金。

去年5月間，男童因午休未入睡，林女在教室內與男童互動時，情緒失控以手捏其大腿。當晚男童洗澡時，左大腿被水濺到而痛到尖叫，家長發現瘀傷後追問，他邊哭邊說出林女在學校的稱呼「GINA老師」，家長因此向警一分局報案。

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不過林女否認涉案，主張僅為提醒安全而捏右腿，並稱左腿瘀傷可能是當天下午參加滑步車課程時擦撞造成，然而此說法與證據不符。法院查明滑步車活動時間較晚，且未見有碰撞紀錄，男童卻早在洗澡時就因左腿疼痛而反應強烈，顯見其對傷勢有清晰記憶，並直接指名是GINA老師。

此外，監視器畫面完整，事發時林女曾多次以手從不同角度碰觸男童腿部，還出現疑似捏的動作；醫院診斷證實左大腿有明顯瘀青，位置與林女所在位置高度吻合，畫面中也未見其他人有異常接觸。

對未滿5歲孩子的證詞可信度，法官採信男童雖然年幼，語言表達會不精準，但是不會憑空捏造，如果不是受到疼痛刺激，男童不可能在無預警情況下尖叫哭泣，更不會自發指認施暴者，顯示傷勢與林女行為具有直接關聯性。

法官指出，林女有近10年的教保經驗，卻因管理幼兒時未妥善處理情緒，導致孩童受傷，屬重大失職。再綜合考量她未與家屬和解、否認犯行，量處4個月徒刑，根據兒少法的規定，成年人對兒童犯罪會加重刑度。經加重後，這項罪的最高刑期變成7年6月，因刑度超過5年，所以不能適用刑法易科罰金的規定。

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