剉著等！彰化「二段式左轉」是罰單地雷？民喊看到「白色騎士」都來不及了

彰化市民生地下道的民生路、三民路的路口，有「白色騎士」牌面，機車就要二段式左轉。（記者劉曉欣攝）

2025/04/03 06:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣還有兩段式左轉？有民眾在彰化市彰美路收到罰單，才驚覺還有路口必須兩段式左轉，雖然警方當場告知，只要看到有「白色騎士」圖案與箭頭圖案的牌面，就是要「二段式左轉」，但許多機車騎士都認為，這真是太難了，因為很可能看到時，都已經來不及了！

有民眾指出，以彰化市為例，取消多處的「二段式左轉」，像是八卦山牌樓的路口、中華陸橋往市區的中正路、民權路、中華路的路口，這樣車流量很大的路口都取消了「二段式左轉」。但在民生地下道部分卻不是這樣，民生地下道兩端的三民路、民生路的路口，以及彰美路、民生路的路口，卻通通都要「二段式左轉」。

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有民眾表示，光是彰化市彰美路與多條馬路的路口，到底要不要「二段式左轉」，就是「一路兩制」，有的可以直接左轉，有的就必須「二段式左轉」，由於路口很多，等到看到「白色騎士」牌面都來不及了，讓「二段式左轉」成為機車騎士的罰單地雷，員警開單的提款機。

警方指出，員警攔查兩段式左轉的路口，就是必須有白色騎士圖案與箭頭圖案的牌面，一旦攔查，違規者開罰600元到1800元。

警方強調，機車騎士在道路行駛，只要認清標誌就好，因為如果是兩段式左轉，就會有也就是藍底牌面，上面印有白色騎士圖案與箭頭的圖案，就要依照規定行駛。如果路口只有待轉區，卻沒有牌面，用路人可以視車流情況，無論直接左轉或是兩段式左轉都可以，但機車騎士不能直接從外側車道「切西瓜」左轉，必須先騎到內側車道，才能在路口左轉。

彰化市民生地下道的民生、彰美路口，有「白色騎士」牌面，就要兩段式左轉。（記者劉曉欣攝）

彰化市彰美路上的每個路口，如果有「白色騎士」牌面，就要遵守規定。（記者劉曉欣攝）

彰化市金馬路上也要認清楚「白色騎士」牌面，機車騎士看到就是要兩段式左轉。（記者劉曉欣攝）

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