恐怖疏失！說好切除左側輸卵管、卵巢 北醫男醫師竟將右側也切除

女子指控，男醫師診斷建議切除左側卵巢及輸卵管，不料連右側也切除，提告求償，高等法院判北醫、男醫師應連帶賠償60萬元確定。（記者楊國文攝）

2025/04/03 00:24

〔記者楊國文／台北報導〕38歲女子左側卵巢巧克力囊腫到台北醫學大學附設醫師就診，男醫師診治後，取得女病患同意，手術切除左側卵巢及輸卵管，術後，女病患發現醫師竟未經同意，將其右側卵巢及輸卵管切除，而左側囊腫疼痛依舊，又接受手術切除左側卵巢及輸卵管，使她喪失生育能力，台北地院判北醫及男醫師應連帶賠償90萬元，上訴後，高等法院改判北醫、男醫師應連帶賠償60萬元確定。

女病患提告指出，因左側卵巢巧克力囊腫，2013年8月起至台北醫學大學附設醫院（北醫）就診，主治的男醫師2016年11月告知，因藥品治療無效，建議摘除左側卵巢，且摘除後，尚有右側卵巢，因此不影響生育能力。她同意依男醫師建議，進行左側輸卵管卵巢切除手術。

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女病患發現，出院病歷摘要竟記載，是腹腔鏡右側輸卵管卵巢切除術，即男醫師未經她同意，即逕自切除右側輸卵管、卵巢，因她左側卵巢囊腫病症在該次手術後仍未改善，只好於2017年4月25日到至北醫由男醫師施行腹腔鏡左側輸卵管卵巢切除手術。

她指控，男醫師第一次手術時摘除她的右側輸卵管、卵巢，侵害其身體健康權，導致她第二次手術後因兩側卵巢均已摘除而缺乏女性荷爾蒙，喪失生育功能，以致終生必須服用、塗抹荷爾蒙藥物，有增加罹癌風險之虞，並受假性月經所苦，甚至罹患憂鬱症，而曾2度吞食安眠藥自殺未果，要求北醫和男醫師連帶賠償800萬元。

北醫、主治的男醫師指稱，女病患2013年8月起即因腹痛及卵巢囊腫等病疾接受男醫師診治，同年10月4日例行性腹部超音波檢查顯示右側卵巢有囊腫，2週後，女病患掛急診，急診醫師診斷為右側卵巢黃體囊腫及陰道出血，因此，女病患知悉除左側卵巢外，右側卵巢亦有囊腫與腹痛，她2016年10月19日因右側卵巢囊腫至北醫求治，男醫師當天實施腹部超音波檢查時，已向她說明右側卵巢囊腫病灶位置及病因，且經她同意住院，並進行右側輸卵管卵巢切除手術，過程中，經她詳讀手術同意書後簽章，已盡告知說明義務，手術記錄單亦記載為腹腔鏡右側輸卵管卵巢切除，手術後並向其母解釋病情、術後注意事項等，無損害賠償責任。

至於女病患指控麻醉同意書記載手術部位為左側卵巢，北醫稱是誤載所致。

台北地院審理認為，依據北醫提出女病患相關病歷資料，無法證明男醫師在手術前，已向女病患說明及取得其同意切除的部位為右側卵巢及輸卵管。由於男醫師第一次手術前未盡告知、說明義務，也未經女病患同意，而切除右側卵巢及輸卵管，有明顯過失，且和她提早進入更年期具有相當因果關係，判北醫和男醫師有連帶賠償責任。

北院認定，女病患因手術問題導致情緒低落而2度服藥自殺未果，亦罹患憂鬱症，造成精神方面痛苦，判北醫和男醫師應連帶賠償90萬元。北醫、張姓醫師不服，上訴高等法院。

高院審理認為，男醫師第一次手術前、中，均未告知女病患和家屬是切除右側卵巢及輸卵管，違反醫師法、醫療法等規定，有疏失責任；另外，無證據證明女病患罹患憂鬱症、喪失生育能力等，與該手術有相當因果關係，改判北醫和男醫師連帶賠償60萬元確定。

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