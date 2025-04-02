新北三重傍晚連2起火警 消防員疲於奔命

新北市三重今天傍晚連兩起火警；圖為住宅火警現場。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/02 23:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區今天傍晚16分鐘內傳出兩起火警，長安街一處住宅獲報失火，隨後中興北街一處工廠竄出火煙，消防員先後確認住宅火警、工廠火警均無人受困，陸續攻入火點滅火，火勢撲滅後，清查住宅火警燃燒20平方公尺、工廠火警燃燒機台約5平方公尺。

新北市119於今天下午5時4分，獲報三重區長安街一處7樓華廈2樓民宅起火，消防局派遣25輛消防車，49名消防、義消前往搶救，到場時火煙竄出，詢問鄰居起火戶有無人員受困，確認沒有人員受困，攻入火點滅火。

請繼續往下閱讀...

當第一批消防員剛抵達長安街住宅火警現場，並攻入火場之際，中興北街一處工廠也於5時20分傳出失火，消防局調派第二大隊支援，第二批消防員到場時，8名員工都已逃出，透露因機台過熱失火，消防局共出動20輛消防車、35名消防、義消灌救，約20分鐘火勢撲滅，燃燒面積約5平方公尺。

消防局透露，三重這兩起住宅、工廠火警幸均無人受傷，至於起火原因，仍待調查釐清。

新北市三重今天傍晚連傳兩起火警，消防員疲於奔命，及時趕抵滅火，將兩起火災損失降至最低 起火原因仍待調查釐清；圖為工廠火警現場。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法