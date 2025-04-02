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    首頁　>　社會

    董座偷吃小孩同學媽！車震呻吟聲不斷 小三判賠定讞

    擁有多家公司董座，偷吃小孩同班同學媽媽黃婦，高雄高分院判決黃婦賠償精神撫慰金定讞。（情境照）

    擁有多家公司董座，偷吃小孩同班同學媽媽黃婦，高雄高分院判決黃婦賠償精神撫慰金定讞。（情境照）

    2025/04/02 21:47

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市擁有多家公司的董事長，與小孩同班同學的媽媽車震，被其妻放在車內的錄音筆查獲，大怒求償百萬元，高等法院高雄分院勘驗內容，嘿咻、親吻、口交等呻吟聲不斷，判決小三賠償25萬元定讞。

    小芳指出，結婚10餘年來，自己相夫教子，其夫阿榮（化名）始能成立多家公司，在業界頗具聲望。2023年9月初，她開車載子女外出，因行車記錄器常有無法錄製，或影片遭刪除等情事，為避免於關鍵時刻，無法發揮作用，於是在車上放置錄音筆。

    隔月底，她檢視錄音檔時，赫然發現其夫與小孩班上同學的媽媽黃婦翻雲覆雨，親吻、口交、嘿咻等呻吟聲，此起彼落，至少交往年餘，甚至經常一同出遊、過夜，讓她飽受精神煎熬，要求賠償100萬元精神撫慰金。

    被告黃婦雖坦承有曖昧關係，但辯稱是遭阿榮逼迫、恐嚇所致，並指其妻違法偷錄行為，不能當作證據，拒絕賠償，並否認有侵害配偶權。

    橋頭地院調查，小芳並非無故錄音，認定有證據能力，並審酌兩造職業、學歷等情形，認為黃婦應賠償25萬元遮羞費，但兩造均不服上訴，被高雄高分院駁回，全案落幕。

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