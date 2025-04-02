騎微型電動二輪車不掛車牌被攔 台南阿伯：我上次酒駕阿

王姓男子兩度酒後騎微型電動二輪車被警方攔查。（民眾提供）

2025/04/02 20:18

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局第五分局上週取締16件酒駕，其中有4件是微型電動二輪車酒駕案，其中一位王姓男子為今年第2度遭同一所警員攔查，他第一次騎微型電動二輪車酒駕被扣牌後，領回再次酒駕被攔查。

台南警五分局就在三個月內連續移送王男酒駕兩次，今年1月初王男騎微型電動二輪車酒駕，車牌被扣走後，他從拖吊場將車領回不掛牌上路，3月底又因騎沒有掛車牌的微型電動二輪車，結果被同一位警員攔查，短短2個月再次因酒駕送辦，警員問他是不是車牌被扣，王男也大方坦承因為自己酒駕。

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很多民眾認為酒後騎微型電動二輪車沒關係，但微型電動二輪車屬於慢車，一旦酒後騎乘，可依據道路交通管理條例開罰，並當場禁止駕駛、移置車輛，如酒測值達0.25毫克以上，就從行政法轉為刑法，會以公共危險罪法辦。

另外，針對汽機車酒駕，處罰更為嚴格，酒測值達0.15毫克以上，機車駕駛人將面臨15000元至9萬元罰鍰，汽車駕駛人則為3萬元至12萬元，並可當場吊扣駕照1至2年、吊扣牌照2年。警方也提醒餐飲業者善盡提醒義務，協助安排代駕或叫車，民眾若發現親友欲酒駕，更應立即勸阻，共同守護道路交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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