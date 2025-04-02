謝宜容涉圖利等3罪新北檢起訴 罷凌過失致死不起訴原因曝

前勞動部勞發署北分署長謝宜容。（資料照）

2025/04/02 19:57

〔記者王定傳／台北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被控圖利自己辦公室整修工程、視覺設計得標廠商習翌公司，還侵占12盒三節禮盒用來打點親友與長官；新北地檢署今依違反貪污治罪條例圖利、侵占公有財物、刑法洩密等罪嫌起訴。至於謝女被控罷凌過失致死部分，檢方認為，被害者死亡或輕生，與謝女的領導管理行為，沒有法律上的因果關係，處分不起訴。

檢方除起訴謝宜容，北分署秘書室劉姓女主任、簡姓男股長、郭姓女督導員3名公務員涉洩密、圖利等罪嫌起訴；習翌公司負責人兄弟林峯白、林峯立涉圖利及違反政府採購法；借牌給習翌公司投標的徐姓廠商也涉違反政府採購法，合計7人起訴。

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據了解，謝宜容本就對習翌公司負責人、曾替台北市長蔣萬安設計春節門聯的知名設計師林峯白作品充滿好感，喜歡他的設計風格，2023年10月16日，北分署新莊本部整修工程採購案公告前，她涉指示秘書室2名公務員，多次與習翌公司人員開會討論標案相關內容。

不僅如此，謝女等人為使整修工程於該年年底前完成，及避免採購金額逾150萬元，須加入外部評選委員變數，故採納林峯白等人提出的工程範圍變更方案，將部分工程自新莊本部整修工程採購案拆出，由公務員參考習翌公司提供的資料製作標案文件，猶如為習翌公司量身訂作採購案，使習翌公司得以事先訪價、安排工班、編列工程費用、製作契合北分署需求的企畫書，圖利借牌投標的習翌公司25萬元100元。

檢調還發現，謝女為塑造其個人及北分署專屬形象，將去年所有對外活動、宣傳品的形象識別與主視覺設計採購案，交由習翌公司承作，並指派公務員與林峯白聯繫討論北分署活動主視覺設計規劃及標案相關內容，甚至參考習翌公司提供的資料製作標案文件，圖利習翌公司17萬40元。

檢調查出，謝女還被控侵占「就業安定基金」或「就業保險基金」預算購入、價值2萬901元的春節、端午及中秋三節禮盒12盒，用來打點長官及餽贈親友。

檢方審酌謝女身為分署長，為使特定廠商承作採購案，違法令部屬作為聯繫窗口，於採購案尚未成形前，與廠商密切聯繫協調，猶如為廠商量身訂作採購案，而違法洩密、圖利特定廠商，造成參與投標廠商受不公平對待，並損及國家機關、全體公務員形象，考量她坦承犯行並繳回犯罪所得，建請量處適當之刑。

前勞動部勞發署北分署長謝宜容。（擷取自謝宜容道歉影片）

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