闖紅燈市區逃竄2公里 毒駕男下車脫衣舉雙手投降

柯男下車高喊投降，事後他辯稱自己沒有逃竄，是為了找停車格。（民眾提供）

2025/04/02 21:31

〔記者王捷／台南報導〕柯姓男駕駛今天上午開車闖紅燈拒檢，逃竄2公里後突然把車慢慢停進停車格，下車脫去上衣並舉雙手投降，但他否認逃亡，自稱是擔心車被拖吊，才想把車停好。警方在他車上找到K毒殘渣，將他依公共危險罪嫌函送。

據了解，柯男疑似從事菸酒買賣生意，今天凌晨疑似吸了許多K他命，情緒有些失控，今天上午行經市區路口時，因為行車不穩又闖紅燈，被巡邏警方發現，警員打算上前攔停，但柯男加速逃逸，連續闖越幾個路口，警方則在後方尾隨約2公里，結果柯男突然放慢速度，並慢慢把車停進停車格中。

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有目擊民眾指出，柯男下車後，脫掉上衣大喊投降，要讓警方逮捕，讓趕來支援的警員傻眼，也引起其他人圍觀，後來警員在柯男車上的副駕駛座上發現不明粉末，他則當場向警方稱自己有吸毒，但他否認自己有脫序行為，也沒有要逃跑，只是想把車停好，在找路邊停車格。

雖然柯男停車觀念很好，但警方認為他闖紅燈、高速行駛以及疑似吸毒開車，都會影響其他用路人安全，警方指出，訊後將柯男依公共危險罪嫌函送，因偵查不公開無法說明，但會繼續追查毒品來源。

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