街友酒後糾紛！揮7拳毆頭打死人 國民法官審理重判無期徒刑

男子蔡龍興去年7月間在基隆火車站南站，與謝姓街友起口角，被控酒後徒手朝謝頭部連續重擊7拳致死。基隆地院國民法官審理後，依殺人罪判蔡處無期徒刑，褫奪公權終身。（記者林嘉東攝）

2025/04/02 19:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子蔡龍興去年7月間在基隆火車站南站，與謝姓街友起口角，被控酒後徒手朝謝男頭部連續重擊7拳，活活打死謝。基隆地院國民法官審理後，今（2）天依殺人罪判蔡男無期徒刑，褫奪公權終身。

36歲蔡龍興去年7月6日凌晨3時許在基隆火車站南站2樓廣場電梯口旁，與60歲謝姓街友發生口角糾紛，蔡被控酒後朝謝的頭部連續重擊7拳，謝倒地送醫急救後因顱骨骨折、顱內出血，傷重不治；案經鐵警七堵派出所蒐證移送後，檢方調查後將蔡男殺人罪嫌起訴。

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全案起訴後，因蔡故意犯殺人罪因而發生死亡結果，適用國民法官法審理，由6名國民法官與審判長劉桂金、陪席法官李岳與受命法官陸怡璇組成的合議庭，歷經3天的審理、評議後，今天依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭認為，蔡酒後出重拳，朝謝頭部重擊7拳，手段殘忍，犯後亦無悔意、無和解賠償，對謝的遺屬造成難以彌補，且蔡有酒駕、失火等前科紀錄，蔡放任沈淪酒癮，為社會的不定時炸彈，合議庭聽取謝男家屬意見後，認為蔡應量處無期徒刑，褫奪公權終身。

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